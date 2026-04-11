Szczypiorniści MKS-u Grudziądz zatrzymani przez lidera

Grudziądzanie dzielnie walczyli w pierwszej połowie. Przewaga liderów z Żukowa wynosiła maksymalnie 2-3 bramki.

Dopiero kilka minut przed przerwą rywal MKS-u podkręcił tempo i zbudował sobie przewagę pięciu trafień. Po pierwszej połowie ekipa z Żukowa prowadziła 18:13.

Gra grudziądzan posypała się w drugiej połowie. Rywale zdobywali kolejne bramki i powiększali swoją przewagę. Ostatecznie lider rozgrywek wygrał z MKS-em 41:30.

Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole trenera Rumniaka był tego dnia Mateusz Lenckowski, który zdobył 9 bramek. Po stronie Żukowa po 8 trafień zaliczyli: Grzegorz Dorsz oraz Eryk Pstrąg.

MKS po 22 kolejkach jest na czwartej pozycji z dorobkiem 45 oczek.

