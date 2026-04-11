Szczypiorniści MKS-u Grudziądz zatrzymani przez lidera

Łukasz Piekarski
2026-04-11 20:08

Szczypiorniści MKS-u Sphinx Grudziądz dzielnie walczyli w starciu z niepokonaną dotąd ekipą z Żukowa. Ostatecznie podopieczni trenera Sebastiana Rumniaka przegrali 30:41.

MKS Grudziądz

Autor: Łukasz Piekarski

Grudziądzanie dzielnie walczyli w pierwszej połowie. Przewaga liderów z Żukowa wynosiła maksymalnie 2-3 bramki. 

Dopiero kilka minut przed przerwą rywal MKS-u podkręcił tempo i zbudował sobie przewagę pięciu trafień. Po pierwszej połowie ekipa z Żukowa prowadziła 18:13. 

Gra grudziądzan posypała się w drugiej połowie. Rywale zdobywali kolejne bramki i powiększali swoją przewagę. Ostatecznie lider rozgrywek wygrał z MKS-em 41:30. 

Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole trenera Rumniaka był tego dnia Mateusz Lenckowski, który zdobył 9 bramek. Po stronie Żukowa po 8 trafień zaliczyli: Grzegorz Dorsz oraz Eryk Pstrąg. 

MKS po 22 kolejkach jest na czwartej pozycji z dorobkiem 45 oczek. 

