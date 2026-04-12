GKM Grudziądz zaczyna walkę w Speedway Ekstralidze. Na początek mecz ze Stalą Gorzów

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-04-12 12:54

Przed nami żużlowa inauguracja w Grudziądzu. Zawodnicy Bayersystem GKM zmierzą się dzisiaj na własnym torze z Gezet Stalą Gorzów. Początek meczu o 17. Poniżej awizowane składy na ten pojedynek.

stadion gkm grudziadz

i

Autor: Łukasz Piekarski
Gezet Stal Gorzów:
  • 1. Jack Holder
  • 2. Marcel Szymko
  • 3. Paweł Przedpełski
  • 4. Adam Bednar
  • 5. Anders Thomsen
  • 6. Oskar Paluch
  • 7. Hubert Jabłoński
Bayersystem GKM Grudziądz:
  • 9. Max Fricke
  • 10. Maksym Drabik
  • 11. Wadim Tarasienko
  • 12. Bastian Pedersen
  • 13. Michael Jepsen Jensen
  • 14. Jan Przanowski
  • 15. Kevin Małkiewicz

Początek spotkania o godzinie 17 przy Hallera 4!

