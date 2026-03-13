Kiedy pojawi się nowe światło na stadionie GKM-u Grudziądz? Mamy odpowiedź prezesa klubu

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-03-13 11:26

Co z nowym oświetleniem na stadionie Bayersystem GKM Grudziądz? Okazuje się, że sezon 2026 "Gołębie" odjadą jeszcze przy startych światłach. O szczegółach piszemy poniżej.

Co ze światłami na stadionie GKM-u Grudziądz

i

Autor: Łukasz Piekarski

Najbliższy sezon odjadą przy starych oświetleniu. Prace przy montażu nowych masztów i lamp na stadionie GKM-u Grudziądz nie rozpoczną się przed pierwszym meczem.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na nowe oświetlenie. Całą inwestycję przeprowadzimy albo w trakcie sezonu, albo po jego zakończeniu. Otrzymaliśmy warunkową zgodę od Speedway Ekstraligi, żeby ten sezon odjechać jeszcze na starym oświetleniu - mówi prezes GKM-u, Marcin Murawski. 

Jednocześnie trwają prace na grudziądzkim torze. Ich efekt to możliwość przeprowadzenia pierwszych treningów. Te zaplanowano na sobotę (14 marca). 

