Kiedy pojawi się nowe światło na stadionie GKM-u Grudziądz? Mamy odpowiedź prezesa klubu

Najbliższy sezon odjadą przy starych oświetleniu. Prace przy montażu nowych masztów i lamp na stadionie GKM-u Grudziądz nie rozpoczną się przed pierwszym meczem.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na nowe oświetlenie. Całą inwestycję przeprowadzimy albo w trakcie sezonu, albo po jego zakończeniu. Otrzymaliśmy warunkową zgodę od Speedway Ekstraligi, żeby ten sezon odjechać jeszcze na starym oświetleniu - mówi prezes GKM-u, Marcin Murawski.

Jednocześnie trwają prace na grudziądzkim torze. Ich efekt to możliwość przeprowadzenia pierwszych treningów. Te zaplanowano na sobotę (14 marca).

