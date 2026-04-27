Ponad 200 osób oddało krew w Grudziądzu. Podsumowanie ostatniej zbiórki

Rekordowa zbiórka krwi. W Grudziądzu najcenniejszym lekiem podczas akcji „Twoja krew – moje życie” podzieliły się 204 osoby. To przełożyło się na nieco ponad 90 litrów zebranej krwi.​

Krwią podzielić możemy się nie tylko przy okazji takich akcji.

W Grudziądzu punkt poboru działa w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Szpitalnej 5. Godziny pracy placówki to: poniedziałki 7:30–17:00 oraz środy, czwartki i piątki 7:30–12:30. Poza tym RCKiK organizuje wyjazdowe akcje poboru krwi na terenie całego województwa.

Podstawowe wymagania dla krwiodawcy: Wiek: 18–65 lat (pierwszy raz – do 60 lat). Waga: minimum 50 kg. Dokument: ważny dowód osobisty lub paszport. Stan zdrowia: brak poważnych chorób (np. przewlekłych układu krążenia, krwi, zakaźnych).

Podczas ostatniej akcji zbierana była krew dla dzieci, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych.

