Długo wyczekiwany remont stadionu GKS Olimpii dojdzie do skutku. Podpisano umowę z wykonawcą

Wymiana tartanu, obniżenie murawy i remont hali. Wkrótce rozpocznie się kompleksowa przebudowa stadionu grudziądzkiej Olimpii. Dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą. Wkrótce poznamy także szczegółowy harmonogram prac.
W przyszłym tygodniu planujemy spotkania z wykonawcą, MORIW-em oraz klubami sportowymi, które korzystają z obiektu. Chcemy jak najmniej utrudnić organizację zawodów sportowych tutaj na stadionie - mówi Jarosław Murgała z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Wartość zadania to kwota około 17,8 miliona złotych przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na poziomie 6,4 miliona złotych.
Tak wygląda zakres prac, który przewidziano podczas remontu:
- − wymiana nawierzchni lekkoatletycznej wraz z podbudową na stadionie,
- − obniżenie murawy boiska piłkarskiego,
- − wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, rzutu młotem,
- − wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i skoku o tyczce,
- − wymiana odwodnienia i ogrodzenia,
- − wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
- − wymiana nawierzchni bieżni w hali sportowej,
- − termomodernizacja budynku hali wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym (wymiana oraz docieplenie pokrycia dachu i ścian z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej),
- − wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej,
- − wymiana instalacji c.o.
Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy - zapowiada prezydent Maciej Glamowski.
Więcej o remoncie stadionu posłuchacie w naszej relacji poniżej:
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]