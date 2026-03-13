Długo wyczekiwany remont stadionu GKS Olimpii dojdzie do skutku. Podpisano umowę z wykonawcą

2026-03-13 12:23

Długo wyczekiwany remont stadionu GKS Olimpii wreszcie dojdzie do skutku. Miasto podpisało dzisiaj umowę z wykonawcą. Koszt całej inwestycji to 18 milionów złotych. Wykonawcą prac będzie firma TAMEX.

Umowa na remont stadionu GKS Olimpii podpisana

Wymiana tartanu, obniżenie murawy i remont hali. Wkrótce rozpocznie się kompleksowa przebudowa stadionu grudziądzkiej Olimpii. Dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą. Wkrótce poznamy także szczegółowy harmonogram prac.

W przyszłym tygodniu planujemy spotkania z wykonawcą, MORIW-em oraz klubami sportowymi, które korzystają z obiektu. Chcemy jak najmniej utrudnić organizację zawodów sportowych tutaj na stadionie - mówi Jarosław Murgała z Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Wartość zadania to kwota około 17,8 miliona złotych przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na poziomie 6,4 miliona złotych.

Tak wygląda zakres prac, który przewidziano podczas remontu:

  • − wymiana nawierzchni lekkoatletycznej wraz z podbudową na stadionie,
  • − obniżenie murawy boiska piłkarskiego,
  • − wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, rzutu młotem,
  • − wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i skoku o tyczce,
  • − wymiana odwodnienia i ogrodzenia,
  • − wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
  • − wymiana nawierzchni bieżni w hali sportowej,
  • − termomodernizacja budynku hali wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym (wymiana oraz docieplenie pokrycia dachu i ścian z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej),
  • − wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej,
  • − wymiana instalacji c.o.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy - zapowiada prezydent Maciej Glamowski. 

Więcej o remoncie stadionu posłuchacie w naszej relacji poniżej:

Podpisanie umowy z wykonawcą remontu stadionu GKS Olimpii Grudziądz:
