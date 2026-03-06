Policja odnalazła zwłoki zaginionego Polaka w Wielkiej Brytanii. To mieszkaniec Grudziądza

Po kilku latach śledztwa prowadzonego wspólnie przez polskie i brytyjskie służby odnaleziono ciało zaginionego obywatela Polski. 57-letni mieszkaniec Grudziądza padł ofiarą zabójstwa na terenie Wielkiej Brytanii w 2021 roku. Do Polski trafił już główny podejrzany w tej sprawie.

Zaginięcie mężczyzny zgłoszono pod koniec grudnia 2021 roku. 57-latek od sześciu lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii. Rodzina w Polsce, która dotąd utrzymywała z nim stały kontakt, zaniepokoiła się, gdy mężczyzna przestał odbierać telefon i nie odpowiadał na wiadomości. Sprawą zajęła się brytyjska policja z Thames Valley Police, jednak początkowe poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

Przełom nastąpił w 2022 roku, gdy funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, współpracując z brytyjskimi służbami, ustalili, że Polak mógł zostać zamordowany w listopadzie 2021 roku w miejscowości Slough.

Śledczy ustalili również, że osoby mogące mieć związek ze sprawą opuściły Wielką Brytanię i prawdopodobnie wróciły do Polski. Materiał dowodowy trafił do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, która wszczęła śledztwo.

12 stycznia 2023 roku zatrzymano 25-letnią Kamilę W. oraz 33-letniego Adriana N. z Bielska-Białej. Podczas przesłuchań przyznali, że byli świadkami zdarzenia w Wielkiej Brytanii, jednak nie powiadomili służb i nie udzielili pomocy ofierze. Według śledczych utrudniali również postępowanie, wprowadzając organy ścigania w błąd. Oboje zostali tymczasowo aresztowani, a w trakcie przesłuchań wskazali osoby odpowiedzialne za zabójstwo.

Ze względu na międzynarodowy charakter sprawy w sierpniu 2023 roku powołano wspólny zespół śledczy (JIT) z udziałem polskich i brytyjskich prokuratorów oraz policjantów.

W wyniku dalszych działań w Londynie zatrzymano dwóch kolejnych podejrzanych – 28-letniego Adriana P. z Bielska-Białej oraz 36-letniego Tomasza W. z Grudziądza. Według ustaleń śledczych Tomasz W. miał dokonać zabójstwa i pomóc w ukryciu ciała ofiary.

Na początku lutego tego roku, podczas wspólnych działań polskich policjantów i funkcjonariuszy Thames Valley Police w Londynie, w terenie leśnym odnaleziono walizkę ze zwłokami. Sekcja zwłok oraz badania DNA potwierdziły, że jest to ciało zaginionego 57-latka.

W styczniu 2026 roku Adrian P. został przekazany stronie polskiej. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach postawiła mu zarzuty pobicia oraz utrudniania postępowania poprzez ukrycie zwłok i zacieranie śladów przestępstwa.

Drugi z podejrzanych, 36-letni Tomasz W., został 26 lutego 2026 roku ekstradowany do Polski w konwoju o wzmocnionym zabezpieczeniu. 3 marca prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa.

Obaj mężczyźni pozostają w tymczasowym areszcie. Tomaszowi W. grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Adrianowi P. za pobicie oraz utrudnianie postępowania może grozić do 8 lat więzienia.

