Duże zainteresowanie budową nowej sali koncertowej w Grudziądzu. Otworzono koperty w przetargu

Są chętni na budowę nowej sali koncertowej. Ta stanie przy grudziądzkiej szkole muzycznej. Do ministerialnego przetargu stanęło 9 firm. Siedem z nich mieści się w zaplanowanym budżecie.

Ta sala to spełnienie naszych marzeń - tak jeszcze niedawno o planach budowy obiektu mówił dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu, Leszek Orłowski.

Dzisiaj te marzenia są bliskie realizacji. Otworzone zostały koperty z ofertami, które wpłynęły w przetargu. Łącznie zgłosiło się 9 firm, a aż 7 mieści się w zaplanowanym budżecie - to kwota niespełna 20 mln złotych.

Takie firmy stanęły do przetargu na budowę sali koncertowej w Grudziądzu:

Częstobud - Częstochowa - cena: 18,237 mln zł

3JM Michał Bryłka- Kwidzyn - cena: 20, 950 mln zł

Strabag - Pruszków - cena: 18,161 mln zł

Konsorcjum: Ka-Bo Borkowski oraz MBI - Włocławek - cena: 19,557 mln zł

Ars - Toruń - cena: 17,182 mln zł

Firma Budowlana Fijałkowski i S-Ka - Toruń - cena: 16,088 mln zł

Erbud - Warszawa - cena: 20,615 mln zł

Zakład Budowlany „Krupiński” -Grudziądz - cena:17,200 mln zł .

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ebud"-Przemysłówka - Bydgoszcz - cena: 16,851 mln zł

Przetarg na budowę sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu ogłosiło i rozstrzygać będzie Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sala koncertowa będzie przygotowana na 240 miejsc. Obiekt będzie wyposażony m.in. w nowoczesny sprzęt oraz nagłośnienie.

Dotychczas gdy graliśmy większe koncerty korzystaliśmy z uprzejmości Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Teraz będziemy mieli własną salę do występów - kończy Leszek Orłowski, dyrektor lokalnej szkoły muzycznej.

