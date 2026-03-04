Duże zainteresowanie budową nowej sali koncertowej w Grudziądzu. Otworzono koperty w przetargu

Łukasz Piekarski
2026-03-04 9:32

9 firm chce wybudować nowoczesną salę koncertową w Grudziądzu. Obiekt stanie przy Państwowej Szkole Muzycznej. Na realizację tej inwestycji przygotowano blisko 20 mln złotych.

Tak wyglądać będzie w środku nowa sala koncertowa

i

Autor: fot. Dwa-domagało wnuk architekci / Materiały prasowe Tak wyglądać będzie w środku nowa sala koncertowa

Są chętni na budowę nowej sali koncertowej. Ta stanie przy grudziądzkiej szkole muzycznej. Do ministerialnego przetargu stanęło 9 firm. Siedem z nich mieści się w zaplanowanym budżecie.

Ta sala to spełnienie naszych marzeń - tak jeszcze niedawno o planach budowy obiektu mówił dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu, Leszek Orłowski. 

Dzisiaj te marzenia są bliskie realizacji. Otworzone zostały koperty z ofertami, które wpłynęły w przetargu. Łącznie zgłosiło się 9 firm, a aż 7 mieści się w zaplanowanym budżecie - to kwota niespełna 20 mln złotych. 

Takie firmy stanęły do przetargu na budowę sali koncertowej w Grudziądzu:

  • Częstobud - Częstochowa - cena: 18,237 mln zł
  • 3JM Michał Bryłka- Kwidzyn - cena: 20, 950 mln zł
  • Strabag - Pruszków - cena: 18,161 mln zł
  • Konsorcjum: Ka-Bo Borkowski oraz MBI - Włocławek - cena: 19,557 mln zł
  • Ars - Toruń - cena: 17,182 mln zł
  • Firma Budowlana Fijałkowski i S-Ka - Toruń - cena: 16,088 mln zł
  • Erbud - Warszawa - cena: 20,615 mln zł
  • Zakład Budowlany „Krupiński” -Grudziądz - cena:17,200 mln zł .
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ebud"-Przemysłówka - Bydgoszcz - cena: 16,851 mln zł

Przetarg na budowę sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu ogłosiło i rozstrzygać będzie Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sala koncertowa będzie przygotowana na 240 miejsc. Obiekt będzie wyposażony m.in. w nowoczesny sprzęt oraz nagłośnienie. 

Dotychczas gdy graliśmy większe koncerty korzystaliśmy z uprzejmości Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Teraz będziemy mieli własną salę do występów - kończy Leszek Orłowski, dyrektor lokalnej szkoły muzycznej. 

