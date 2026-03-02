Medale na HMP w Toruniu. Takie krążki wywalczyli zawodnicy z Grudziądza!

Wszystko zaczęło się od sobotniego wyczyny Kacpra Arendta. Zawodnik GKS Olimpii wywalczył srebrny medal w biegu na 1500 m. Grudziądzanin pobiegł w czasie 3:49,91 - co jest jego rekordem życiowym. Zawodnika do mistrzostw przygotował trener Jarosław Czubaszek.

Kolejne dwa krążki pojawiły się w niedzielę. Igor Hawełko wywalczył srebro w biegu na dystansie 800 metrów. Osiągnął rezultat czasowy 1:50,30 - co także jest rekordem życiowym zawodnika!

Brązowy medal to z kolei osiągnięcie, którego dokonał w Toruniu Cezar Sidya. Zawodnik GKS Olimpii zajął 3. miejsce w konkursie skoku wzwyż wśród seniorów oraz 2. miejsce w kategorii U23.

Halowe Mistrzostwa Polski w miniony weekend odbywały się w Toruniu.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]