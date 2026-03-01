Ważne zwycięstwo Olimpii z Resovią Rzeszów. Grudziądzanie są wiceliderem

Grudziądzanie na prowadzenie wyszli w 5' minucie spotkania. Do siatki przyjezdnych trafił Łukasz Moneta.

Goście wyrównali niespełna minutę później. W polu karnym Olimpii odnalazł się Jakub Letniowski, który zmieścił piłkę przy słupki i doprowadził do remisu 1:1.

Po przerwie Olimpia dopięła swego i po trafieniu Kacpra Jarca zwyciężyła 2:1.

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski - 32. Przemysław Stolc, 25. Bartosz Zbiciak, 5. Beniamin Czajka, 93. Iwan Ciupa - 18. Kacper Jarzec, 26. Oskar Sewerzyński, 44. Dominik Frelek, 72. Filip Koperski (61, 16. Karol Fietz), 13. Łukasz Moneta (69, 17. Artur Siemaszko) - 69. Max Pawłowski (61, 9. Maciej Mas).

Resovia Rzeszów: 1. Jakub Tetyk - 23. Mateusz Geniec, 2. Jakub Banach (83, 4. Krystian Szymocha), 6. Adrian Małachowski, 66. Maciej Kowalski-Haberek, 19. Bartosz Grasza - 80. Dominik Banach (76, 8. Dawid Pieniążek), 10. Jakub Letniowski (65, 7. Javier Mateo Ortíz), 25. Gracjan Jaroch (76, 31. Miłosz Strzeboński), 11. Bartosz Zimnicki (46, 72. Mikołaj Szkiela) - 9. Dawid Bałdyga.

