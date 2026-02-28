Festiwal FORTOZA z drugą odsłoną! Impreza w lipcu na Forcie Wielka Księża Góra w Grudziądzu

2026-02-28 9:34

Muzyka elektroniczna ponownie zdominuje Grudziądz. Trwają przygotowania do II edycji Festiwalu „FORTOZA”. Gospodarzem będzie zabytkowy fort Wielka Księża Góra.

muzyka elektroniczna

i

Autor: Pexels/ Materiały prasowe Fortoza już 5 lipca

Klubowe brzmienia rozpoczną tegoroczne wakacje. Na forcie Wielka Księża Góra odbędzie się II odsłona festiwalu muzyki elektronicznej "Fortoza". Organizatorzy rozpoczęli już pierwsze przygotowania.

Mamy ponad 20 wykonawców i w tym roku szykujemy aż trzy sceny - mówi Adrian Tuszyński, organizator festiwalu. 

Line Up Fortozy

i

Autor: Festiwal Fortoza/ Materiały prasowe Line Up Fortozy

Zanim jedna II odsłona Festiwalu FORTOZA to wcześniej - ponieważ już dzisiaj - LOFTOZA. 

Loftoza w Grudziądzu

i

Autor: Loftoza/ Materiały prasowe Loftoza w Grudziądzu

Więcej o imprezach w naszej rozmowie z Adrianem Tuszyńskim:

Przed nami kolejna odsłona festiwalu FORTOZA:
