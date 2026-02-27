W Zespole Szkół Ekonomicznych mieszkańcy Grudziądza rozliczają PIT-y. Plan na kolejne spotkania

Uczniowie grudziądzkiego "Ekonomika" pomagają przy rozliczeniu ze skarbówką. Za nami pierwsza odsłona akcji "Twój brat PIT".

Ta akcja jest naszą tradycją. Jeszcze w czasach gdy sam byłem absolwentem tej szkoły to już rozliczaliśmy deklaracje podatkowe mieszkańców - mówi Szymon Florkiewicz, nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu.

Pierwsza tura rozliczania podatków była w czwartek (26 lutego). Poniżej plan na kolejne spotkania:

12 marca (czwartek) 15:15

24 marca (wtorek) 15:15

14 kwietnia (wtorek) 15:15

Relacji z wydarzenia posłuchacie tutaj:

Uczniowie grudziądzkiego "Ekonomika" pomagają rozliczać PIT-y:

