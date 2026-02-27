W Zespole Szkół Ekonomicznych mieszkańcy Grudziądza rozliczają PIT-y. Plan na kolejne spotkania

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-02-27 13:09

Ruszyło rozliczanie z fiskusem. Grudziądzanom w poprawnym wypełnieniu deklaracji PIT tradycyjnie pomagają uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wczoraj (26 lutego) odbyła się pierwsza tura akcji "Twój brat PIT".

Uczniowie grudziądzkiego Ekonomika rozliczają PIT-y

i

Autor: Łukasz Piekarski Uczniowie grudziądzkiego "Ekonomika" rozliczają PIT-y

Uczniowie grudziądzkiego "Ekonomika" pomagają przy rozliczeniu ze skarbówką. Za nami pierwsza odsłona akcji "Twój brat PIT".

Ta akcja jest naszą tradycją. Jeszcze w czasach gdy sam byłem absolwentem tej szkoły to już rozliczaliśmy deklaracje podatkowe mieszkańców - mówi Szymon Florkiewicz, nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu. 

Pierwsza tura rozliczania podatków była w czwartek (26 lutego). Poniżej plan na kolejne spotkania:

  • 12 marca (czwartek) 15:15
  • 24 marca (wtorek) 15:15
  • 14 kwietnia (wtorek) 15:15

Relacji z wydarzenia posłuchacie tutaj:

Uczniowie grudziądzkiego "Ekonomika" pomagają rozliczać PIT-y:
Mediateka.pl

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Łomża. Bójka o 17-latkę. Wszystko nagrała kamera. Cztery osoby zatrzymane
Przeczytaj także:
Pokaz i pogadanka o sowach oraz nocny spacer po lesie. W Grudziądzu odbędzie si…
PIT
Grudziądz