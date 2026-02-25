Poznaliśmy laureata tegorocznej Nagrody Kopernika Ekonomisty. To były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Nagrodą doceniony został dorobek naukowy profesora obejmujący przełomowe badania nad konkurencyjnością przedsiębiorstw i gospodarek oraz procesami internacjonalizacji, rozwój teorii i praktyki zarządzania oraz osiągnięciaorganizacyjne i dydaktyczne, które przyczyniły się do wykształcenia kolejnych pokoleń ekonomistów i wzmocnienia pozycji polskiej nauki na świecie.

Prof. Marian Gorynia to ekonomista, nauczyciel akademicki,specjalista w ekonomii międzynarodowej i biznesie. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980), doktor (1985), doktor habilitowany (1995), profesor (2000). Były prorektor (2002-2008) i rektor (2008-2016) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (2012-2016). Członek zarządu European International Business Academy (2007-2015). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN od 2003 roku. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2015-2021). Wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023, 2024-2027). Członek korespondent PAN od 2021 roku. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2021-2026). Redaktor naczelny kwartalnika "Ekonomista". Autor ponad 400 prac naukowych. Laureat licznych prestiżowych nagród naukowych.

Uroczysta gala, w trakcie której wręczona zostanie nagroda, odbędzie się 22 marca (niedziela) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Teatr, a wydarzenie uświetni recital polskiego tenora Andrzej Lamperta, który zaprezentujeklasyczny repertuar na który złożą się arie operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz musical.

Bezpłatne wejściówki na galę będą do odbioru od 17 marca (godzina 16.00) w Centrum Kultury Teatr. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwie wejściówki.

Nagroda Kopernika Ekonomisty ustanowiona została przez Prezydenta Grudziądza w związku z obchodami Roku Mikołaja Kopernika Ekonomisty w 500. rocznicę wygłoszenia przez Kopernika traktatu "O szacunku monety". Ideą Nagrody jest wyróżnienie osób fizycznych lub instytucji, które przyczyniły się do rozwinięcia teorii ekonomii i teorii monetarnej, poprzez badania zinterpretowały zjawiska gospodarcze lub w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, rynku kapitałowego bądź wpłynęły na rozwój handlu międzynarodowego czy uzdrowienie gospodarki.

