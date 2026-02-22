Olimpia Grudziądz wygrywa na wyjeździe z Podhalem. Dwie bramki kapitana!

W pierwszej połowie okazji nie brakowało pod jedną i drugą bramką. Po stronie Olimpii świetne okazje okazje marnowali m.in. Max Pawłowski, czy też Łukasz Moneta.

Grudziądzanie na prowadzenie wyszli w 38' minucie spotkania. Piękne trafienie bezpośrednio z rzutu wolnego zanotował kapitan "Biało-zielonych" - Dominik Frelek! Dla 23-latka było to już 9 trafienie w obecnym sezonie.

Jeszcze przed gwizdkiem arbitra oznaczającego przerwę w sytuacji sam na sam pojedynek z bramkarzem Podhala przegrał Filip Koperski! Do przerwy Olimpia prowadziła w Nowym Targu 1:0.

Po przerwie szybko do wyrównania chcieli doprowadzić gospodarze. To jednak zawodnikom Podhala się nie udało. Swoje prowadzenie z kolei podwyższyła Olimpia. W 62' minucie po podaniu Kacpra Jarca po raz drugi do siatki trafił Dominik Frelek!

W 82' minucie zespół Podhala nawiązał walkę. Pewnie "jedenastkę" wykorzystał Marcin Michota.

Ostatecznie - do końca meczu - wynik nie uległ już zmianie. Grudziądzanie wygrali niezwykle ważny mecz na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ 2:1!

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski - 32. Przemysław Stolc, 25. Bartosz Zbiciak, 5. Beniamin Czajka, 93. Iwan Tsyupa - 18. Kacper Jarzec, 26. Oskar Sewerzyński, 44. Dominik Frelek, 72. Filip Koperski (77, 16. Karol Fietz), 13. Łukasz Moneta (87, 17. Artur Siemaszko) - 69. Max Pawłowski (77, 9. Maciej Mas).

Podhale Nowy Targ: 1. Maciej Styrczula - 19. Marcin Michota, 21. Peter Voško, 18. Adrian Kozarzewski - 7. Łukasz Seweryn, 15. Bartosz Lelito (66, 11. Bartłomiej Purcha), 23. Bartosz Mikołajczyk (78, 10. Arkadiusz Nowak), 77. Radosław Cielemęcki (67, 29. Marcinho), 20. Adam Chojecki (67, 25. Antoni Burkiewicz), 16. Jakub Rubiś (66, 27. César Peña) - 87. Bartosz Kurzeja.

Kolejny mecz grudziądzanie rozegrają na własnym boisku. W przyszłą niedzielę (1 marca) o godzinie 12 z Resovią Rzeszów.

