I Miting Modelarski w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia i posłuchaj relacji

To pierwsze takie wydarzenie w Grudziądzu. W murach Zespołu Szkół Ekonomicznych trwa I Miting Modelarski. Do naszego miasta zjechali się modelarze z całej Polski.
Możemy podziwiać modele samolotów, pojazdów, budynków, czy też z modele ze Star Warsów - mówi nam Marcel Zieliński, organizator wydarzenia.
Relacji posłuchacie poniżej:
Miting trwa jeszcze dzisiaj!
