I Miting Modelarski w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia i posłuchaj relacji

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-02-22 10:16

W Grudziądzu trwa I Miting Modelarski. Wydarzenie odbywa się w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Konarskiego. Swoje modele wystawiają przyjezdni z niemalże całego kraju.

To pierwsze takie wydarzenie w Grudziądzu. W murach Zespołu Szkół Ekonomicznych trwa I Miting Modelarski. Do naszego miasta zjechali się modelarze z całej Polski. 

Możemy podziwiać modele samolotów, pojazdów, budynków, czy też z modele ze Star Warsów - mówi nam Marcel Zieliński, organizator wydarzenia. 

Relacji posłuchacie poniżej:

I Miting Modelarski w Grudziądz. Posłuchaj relacji:
Mediateka.pl
I Miting Modelarski w Grudziądzu
Galeria zdjęć 38

Miting trwa jeszcze dzisiaj! 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Przeczytaj także:
Max Pawłowski przed meczem z Podhalem Nowy Targ. Posłuchaj wywiadu
Grudziądz