I Miting Modelarski w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia i posłuchaj relacji

To pierwsze takie wydarzenie w Grudziądzu. W murach Zespołu Szkół Ekonomicznych trwa I Miting Modelarski. Do naszego miasta zjechali się modelarze z całej Polski.

Możemy podziwiać modele samolotów, pojazdów, budynków, czy też z modele ze Star Warsów - mówi nam Marcel Zieliński, organizator wydarzenia.

Relacji posłuchacie poniżej:

I Miting Modelarski w Grudziądz. Posłuchaj relacji:

Miting trwa jeszcze dzisiaj!

