Modele statków, samolotów, a nawet zabytkowych budynków. W Grudziądzu odbędzie się Miting Modelarski

2026-02-19 13:00

Modele statków, samolotów, a nawet zabytkowych budynków. W Grudziądzu po raz pierwszy odbędzie się Miting Modelarski. Eksponaty wystawione będą w najbliższy weekend w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Do Grudziądza zjadą się modelarze z całej Polski. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbędzie się pierwszy miting z myślą o modelach.

To będzie charakter wystawy. Dodatkowo poza obejrzeniem modeli, będzie można się spotkać i porozmawiać z ich autorami - mówi Marcel Zieliński, organizator wydarzenia. 

Miting odbędzie się w przyszły weekend. Modele dostępne będą od godziny 9. Wstęp bezpłatny.​ 

Więcej o wydarzeniu w rozmowie z organizatorem poniżej:

Mówi Marcel Zieliński, organizator wydarzenia:
