Modele statków, samolotów, a nawet zabytkowych budynków. W Grudziądzu odbędzie się Miting Modelarski

Do Grudziądza zjadą się modelarze z całej Polski. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbędzie się pierwszy miting z myślą o modelach.

To będzie charakter wystawy. Dodatkowo poza obejrzeniem modeli, będzie można się spotkać i porozmawiać z ich autorami - mówi Marcel Zieliński, organizator wydarzenia.

Miting odbędzie się w przyszły weekend. Modele dostępne będą od godziny 9. Wstęp bezpłatny.​

Więcej o wydarzeniu w rozmowie z organizatorem poniżej:

Mówi Marcel Zieliński, organizator wydarzenia:

