Muzeum w Grudziądzu myśli już o wielkanocy. Trwają zapisy na tematyczne warsztaty

Grudziądzkie muzeum przygotowało trzy tematy do wyboru.
Wielkanocny zajączek w doniczce
Wszystkich miłośników kreatywnych działań zapraszamy na tegoroczne warsztaty wielkanocne w Muzeum. Tak, jak w poprzednich latach głównym bohaterem naszych spotkań będzie świąteczny zajączek. Ale, żeby nie było zbyt nudno stworzymy go w kolejnej, zupełnie innej odsłonie. Użyjemy do tego głównie naturalnych materiałów, takich jak drewno, czy glina, które zagwarantują, że wielkanocny przyjaciel spędzi z Wami co najmniej kilka przyszłych Świąt - przekazują pracownicy muzeum.
- Cennik: 10,00 zł/os.,
- zapisy: tel. 56 46 590 63 w.18 od 16 lutego 2026 r.
- wiek uczestników: od 5 roku życia / dla szkół i przedszkoli
- termin: 17 marca - 2 kwietnia 2026
Piękne jajo Fabergé
Wielkanoc nie może się obejść bez głównego symbolu świąt wielkanocnych, jakim jest jajko. W tym roku jajo styropianowe ozdobimy techniką w stylu Fabergé, a także dowiemy się, jak powstawały słynne jajka Fabergé, które swym bogactwem wykonania fascynują ludzi i kolekcjonerów na całym świecie. Do ozdobienia naszego jajka użyjemy pięknych koronek, cekinów i koralików - czytamy w opisie warsztatów.
- Cennik: 10,00 zł/os.,
- zapisy: tel. 56 46 590 63 w.18 od 16 lutego 2026 r.
- wiek uczestników: od 5 roku życia / dla szkół i przedszkoli
- termin: 17 marca - 2 kwietnia 2026
Kolorowe jajka na Wielkanoc
Warsztaty pozwalające poznać tradycje wielkanocne na ziemi chełmińskiej, historię i znaczenie pisanek w całej Polsce oraz wykonania własnej pisanki (kraszanki), polegając na drewnianych jajkach i różnych ozdobach - informują pracownicy muzeum.
- Termin: 25 marca – 3 kwietnia 2026
- Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych
- W środę, czwartek i piątek na zajęcia o godz. 8:30, 10:30 i 12:30 zapraszamy grupy zorganizowane, natomiast o 14:30 zapraszamy odbiorców indywidualnych. Warsztaty dla osób indywidualnych dostępne także w weekend 28-29 marca o godzinie 12:30.
- cennik 15 zł / 20 zł; zapisy: tel. 56 46 590 63 w.62 od 16 lutego 2026 r.
- miejsce: Muzeum Handlu Wiślanego, ul. Spichrzowa 33-35.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]