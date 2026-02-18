Muzeum w Grudziądzu myśli już o wielkanocy. Trwają zapisy na tematyczne warsztaty

Wszystkich miłośników kreatywnych działań zapraszamy na tegoroczne warsztaty wielkanocne w Muzeum. Tak, jak w poprzednich latach głównym bohaterem naszych spotkań będzie świąteczny zajączek. Ale, żeby nie było zbyt nudno stworzymy go w kolejnej, zupełnie innej odsłonie. Użyjemy do tego głównie naturalnych materiałów, takich jak drewno, czy glina, które zagwarantują, że wielkanocny przyjaciel spędzi z Wami co najmniej kilka przyszłych Świąt - przekazują pracownicy muzeum.