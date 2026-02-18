Muzeum w Grudziądzu myśli już o wielkanocy. Trwają zapisy na tematyczne warsztaty

Łukasz Piekarski
2026-02-18 19:37

W grudziądzkim muzeum przygotowują się na wielkanoc. Z tej okazji trwają zapisy na specjalne warsztaty. W tym roku do wyboru jeden z trzech tematów.

Grudziądzkie muzeum przygotowało trzy tematy do wyboru. 

Wielkanocny zajączek w doniczce

Wszystkich miłośników kreatywnych działań zapraszamy na tegoroczne warsztaty wielkanocne w Muzeum. Tak, jak w poprzednich latach głównym bohaterem naszych spotkań będzie świąteczny zajączek. Ale, żeby nie było zbyt nudno stworzymy go w kolejnej, zupełnie innej odsłonie. Użyjemy do tego głównie naturalnych materiałów, takich jak drewno, czy glina, które zagwarantują, że wielkanocny przyjaciel spędzi z Wami co najmniej kilka przyszłych Świąt - przekazują pracownicy muzeum. 

  • Cennik: 10,00 zł/os.,
  • zapisy: tel. 56 46 590 63 w.18 od 16 lutego 2026 r.
  • wiek uczestników: od 5 roku życia / dla szkół i przedszkoli
  • termin: 17 marca - 2 kwietnia 2026

Piękne jajo Fabergé

Wielkanoc nie może się obejść bez głównego symbolu świąt wielkanocnych, jakim jest jajko. W tym roku jajo styropianowe ozdobimy techniką w stylu Fabergé, a także dowiemy się, jak powstawały słynne jajka Fabergé, które swym bogactwem wykonania fascynują ludzi i kolekcjonerów na całym świecie. Do ozdobienia naszego jajka użyjemy pięknych koronek, cekinów i koralików - czytamy w opisie warsztatów. 

  • Cennik: 10,00 zł/os.,
  • zapisy: tel. 56 46 590 63 w.18 od 16 lutego 2026 r.
  • wiek uczestników: od 5 roku życia / dla szkół i przedszkoli
  • termin: 17 marca - 2 kwietnia 2026

Kolorowe jajka na Wielkanoc

Warsztaty pozwalające poznać tradycje wielkanocne na ziemi chełmińskiej, historię i znaczenie pisanek w całej Polsce oraz wykonania własnej pisanki (kraszanki), polegając na drewnianych jajkach i różnych ozdobach - informują pracownicy muzeum. 

  • Termin: 25 marca – 3 kwietnia 2026
  • Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych
  • W środę, czwartek i piątek na zajęcia o godz. 8:30, 10:30 i 12:30 zapraszamy grupy zorganizowane, natomiast o 14:30 zapraszamy odbiorców indywidualnych. Warsztaty dla osób indywidualnych dostępne także w weekend 28-29 marca o godzinie 12:30.
  • cennik 15 zł / 20 zł; zapisy: tel. 56 46 590 63 w.62 od 16 lutego 2026 r.
  • miejsce: Muzeum Handlu Wiślanego, ul. Spichrzowa 33-35.
Mówi Marta Bolek-Maszewska z grudziądzkiego Muzeum:
