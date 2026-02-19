Nocny pożar w Parskach pod Grudziądzem. Nie żyje 67-letni domownik!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-02-19 8:32

Tragiczny pożar domu mieszkalnego w Parskach pod Grudziądzem. Nie żyje 67-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w nocy kilka minut po godzinie 1.

Nocny pożar w Parskach pod Grudziądzem

i

Autor: KM PSP w Grudziądzu/ Materiały prasowe Nocny pożar w Parskach pod Grudziądzem

Nocny dramat pod Grudziądzem. W pożarze domu w Parskach zginęła jedna osoba. Ciało podczas przeszukiwań budynku znaleźli strażacy.

Równolegle do działań gaśniczych prowadziliśmy przeszukanie budynku. Dopiero w małym pomieszczeniu w piwnicy znaleźliśmy ciało mężczyzny. Jak się okazało był to jedyny domownik tego budynku. Niestety na ratunek było już za późno - informuje Paweł Korgol, oficer prasowy grudziądzkich strażaków. 

Polecany artykuł:

Martwe ptaki odnalezione w Grudziądzu. Są pierwsze wyniki badań

W akcji udział brało sześć zastępów straży pożarnej. Więcej o zdarzeniu w materiale poniżej:

Mówi Paweł Korgol z PSP w Grudziądzu:
Mediateka.pl

Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie straty oszacowano na 220 tysięcy złotych. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Pożar magazynu
Przeczytaj także:
Zimowa Akademia Sportu w Grudziądzu. Wcielili się w rolę Kacpra Tomasiaka!
nie żyje mężczyzna
straż pożarna grudziądz
pożar