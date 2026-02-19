Nocny pożar w Parskach pod Grudziądzem. Nie żyje 67-letni domownik!

Nocny dramat pod Grudziądzem. W pożarze domu w Parskach zginęła jedna osoba. Ciało podczas przeszukiwań budynku znaleźli strażacy.

Równolegle do działań gaśniczych prowadziliśmy przeszukanie budynku. Dopiero w małym pomieszczeniu w piwnicy znaleźliśmy ciało mężczyzny. Jak się okazało był to jedyny domownik tego budynku. Niestety na ratunek było już za późno - informuje Paweł Korgol, oficer prasowy grudziądzkich strażaków.

W akcji udział brało sześć zastępów straży pożarnej. Więcej o zdarzeniu w materiale poniżej:

Mówi Paweł Korgol z PSP w Grudziądzu:

Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie straty oszacowano na 220 tysięcy złotych.

