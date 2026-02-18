MKS Grudziądz kontynuuje serię zwycięstw! W niedzielę kolejne starcie

Grudziądzanie w derbowym pojedynku z AZS UKW Bydgoszcz prowadzili od samego początku. Na przerwę obie ekipy schodziły przy korzystnym wyniku dla MKS 18:12.

Po zmianie stron zespół trenera Sebastiana Rumniaka podkręcił tempo i dorzucił kilka bramek przewagi. Ostatecznie MKS wygrał 36:25. Najskuteczniejszym zawodnikiem w grudziądzkiej drużynie był Paweł Kruszewski. Popularny "Kruchy" zdobył 10 bramek. Po bydgoskiej stronie 10 trafień zanotował Paweł Gregor.

MKS Sphinx Grudziądz po 16 seriach gier zajmuje 5 miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 30 oczek. Liderem bez porażki pozostaje ekipa z Żukowa (48 oczek).

MKS czeka teraz kolejny mecz przed własnymi kibicami. Już w najbliższą niedzielę (22 lutego) o godzinie 17 u siebie zmierzy się z ostatnim w tabeli - Szczypiorniakiem Olsztyn. Kolejny rywal grudziądzan nie zdobył jeszcze w tym sezonie punktów.

Wśród ciekawostek związanych z ostatnimi derbami z AZS UKW Bydgoszcz - to po raz pierwszy przed grudziądzką publicznością zaprezentował się sprowadzony zimą - Ignacy Bąk.

