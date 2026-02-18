MKS Grudziądz kontynuuje serię zwycięstw! W niedzielę kolejne starcie

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-02-18 15:35

MKS Sphinx Grudziądz górą w derbowym starciu z Bydgoszczą. Lokalni szczypiorniści wygrali 35:26. - Te mecze rządzą się swoimi prawami - mówi trener MKS-u Sebastian Rumniak. W niedzielę (22 lutego) kolejny mecz przed własną publicznością - ze Szczypiorniakiem Olsztyn.

MKS Grudziądz z kolejną wygraną

i

Autor: Łukasz Piekarski MKS Grudziądz z kolejną wygraną

Grudziądzanie w derbowym pojedynku z AZS UKW Bydgoszcz prowadzili od samego początku. Na przerwę obie ekipy schodziły przy korzystnym wyniku dla MKS 18:12. 

Po zmianie stron zespół trenera Sebastiana Rumniaka podkręcił tempo i dorzucił kilka bramek przewagi. Ostatecznie MKS wygrał 36:25. Najskuteczniejszym zawodnikiem w grudziądzkiej drużynie był Paweł Kruszewski. Popularny "Kruchy" zdobył 10 bramek. Po bydgoskiej stronie 10 trafień zanotował Paweł Gregor. 

MKS Sphinx Grudziądz po 16 seriach gier zajmuje 5 miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 30 oczek. Liderem bez porażki pozostaje ekipa z Żukowa (48 oczek). 

MKS czeka teraz kolejny mecz przed własnymi kibicami. Już w najbliższą niedzielę (22 lutego) o godzinie 17 u siebie zmierzy się z ostatnim w tabeli - Szczypiorniakiem Olsztyn. Kolejny rywal grudziądzan nie zdobył jeszcze w tym sezonie punktów. 

Wśród ciekawostek związanych z ostatnimi derbami z AZS UKW Bydgoszcz - to po raz pierwszy przed grudziądzką publicznością zaprezentował się sprowadzony zimą - Ignacy Bąk. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

2026_02_18 ESKA - ROXIE WEGIEL WYWIAD, HANCZAK
Przeczytaj także:
Tenisiści stołowi z Grudziądza walczą o medal. Pewna wygrana w derbach
MKS Grudziądz
sport
piłka ręczna