NSP1 w Grudziądzu otwiera drzwi dla rodziców i przyszłych uczniów

Edukacja, rozwój i relacje – trzy filary NSP1
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 od lat stawia na indywidualne podejście do ucznia oraz nowoczesne metody nauczania. Placówka podkreśla, że jej misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również inspirowanie i wspieranie młodych ludzi w odkrywaniu własnych możliwości.
Szkoła opiera swoją działalność na trzech kluczowych wartościach:
- Edukacja – zajęcia prowadzone są w sposób nieszablonowy, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod dydaktycznych.
- Rozwój – szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom rozwijać talenty i zainteresowania.
- Relacje – atmosfera oparta na szacunku i bezpieczeństwie sprzyja budowaniu pozytywnych więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Atrakcje i aktywności dla najmłodszych
Podczas wydarzenia dzieci będą mogły wziąć udział w różnorodnych aktywnościach przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów. W programie znajdą się m.in.:
- Kreatywne warsztaty – zajęcia plastyczne i techniczne rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne.
- Strefa gier i zabaw – logiczne zagadki, gry integracyjne i aktywności wspierające współpracę.
- Pokazy naukowe – eksperymenty, które w przystępny sposób rozbudzają ciekawość świata.
Informacje dla rodziców
Rodzice będą mieli okazję porozmawiać z dyrekcją oraz nauczycielami, a także poznać szczegóły dotyczące procesu rekrutacji. Zaplanowano również spacer po szkole, podczas którego będzie można zobaczyć sale dydaktyczne, przestrzenie wspólne oraz zaplecze edukacyjne.
Szczegóły wydarzenia
- Data: 26 lutego 2026 r.
- Godzina: 16:30
- Miejsce: ul. Chełmińska 121, Grudziądz
Wydarzenie stanowi okazję, by z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu szkoły, jej wartościom oraz codziennym praktykom edukacyjnym. NSP1 podkreśla, że tworzy środowisko, do którego uczniowie chętnie wracają każdego dnia.