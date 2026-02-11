NSP1 w Grudziądzu otwiera drzwi dla rodziców i przyszłych uczniów

Edukacja, rozwój i relacje – trzy filary NSP1

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 od lat stawia na indywidualne podejście do ucznia oraz nowoczesne metody nauczania. Placówka podkreśla, że jej misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również inspirowanie i wspieranie młodych ludzi w odkrywaniu własnych możliwości.

Szkoła opiera swoją działalność na trzech kluczowych wartościach:

Edukacja – zajęcia prowadzone są w sposób nieszablonowy, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod dydaktycznych.

Rozwój – szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom rozwijać talenty i zainteresowania.

Relacje – atmosfera oparta na szacunku i bezpieczeństwie sprzyja budowaniu pozytywnych więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Atrakcje i aktywności dla najmłodszych

Podczas wydarzenia dzieci będą mogły wziąć udział w różnorodnych aktywnościach przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów. W programie znajdą się m.in.:

Kreatywne warsztaty – zajęcia plastyczne i techniczne rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne.

Strefa gier i zabaw – logiczne zagadki, gry integracyjne i aktywności wspierające współpracę.

Pokazy naukowe – eksperymenty, które w przystępny sposób rozbudzają ciekawość świata.

Informacje dla rodziców

Rodzice będą mieli okazję porozmawiać z dyrekcją oraz nauczycielami, a także poznać szczegóły dotyczące procesu rekrutacji. Zaplanowano również spacer po szkole, podczas którego będzie można zobaczyć sale dydaktyczne, przestrzenie wspólne oraz zaplecze edukacyjne.

Szczegóły wydarzenia

Data: 26 lutego 2026 r.

Godzina: 16:30

Miejsce: ul. Chełmińska 121, Grudziądz

Wydarzenie stanowi okazję, by z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu szkoły, jej wartościom oraz codziennym praktykom edukacyjnym. NSP1 podkreśla, że tworzy środowisko, do którego uczniowie chętnie wracają każdego dnia.