Tenisiści stołowi z Grudziądza walczą o medal. Pewna wygrana w derbach

Grudziądzanie po 15 kolejkach są na pozycji wicelidera Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Na koncie ASTS Olimpii jest 31 oczek. W stawce przewodzi Bogoria Grodzisk Mazowiecki, która ma 8 punktów więcej.

Drużyna prowadzona przez trenera Piotra Szafranka w lutym wygrała na wyjeździe z Polonią Bytom 3:1 (dwa punkty zdobył Vladislav Ursu, a jeden świeżo sprowadzony Mizuki Oikawa). Podobnym rezultatem zakończył się również niedzielny pojedynek derbowy. W hali sportowej przy Piłsudskiego 14 Olimpia pokonała Energę Manekin Toruń 3:1 (punktowali podobnie 2 razy Ursu i raz Oikawa).

Grudziądzanie do rywalizacji powrócą 1 marca. O godzinie 16 zagrają na wyjeździe z KTS Gliwice. Z kolei 6 marca u siebie zmierzą się z Dekorglassem Działdowo.

