Tenisiści stołowi z Grudziądza walczą o medal. Pewna wygrana w derbach

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-02-11 12:43

Zawodnicy The Plugin ASTS Olimpii Grudziądz w lutym odnieśli kolejne dwa zwycięstwa za pełną pulę. Podopieczni trenera Piotra Szafranka wygrali na wyjeździe z Polonią Bytom 3:1, a w ubiegłą niedzielę u siebie ograli w derbach Energę Toruń 3:1. Grudziądzanie awansowali na drugą pozycję w Lotto Superligi.

Dwie wygrane grudziądzkich tenisistów stołowych

i

Autor: Łukasz Piekarski Dwie wygrane grudziądzkich tenisistów stołowych

Grudziądzanie po 15 kolejkach są na pozycji wicelidera Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Na koncie ASTS Olimpii jest 31 oczek. W stawce przewodzi Bogoria Grodzisk Mazowiecki, która ma 8 punktów więcej. 

Drużyna prowadzona przez trenera Piotra Szafranka w lutym wygrała na wyjeździe z Polonią Bytom 3:1 (dwa punkty zdobył Vladislav Ursu, a jeden świeżo sprowadzony Mizuki Oikawa). Podobnym rezultatem zakończył się również niedzielny pojedynek derbowy. W hali sportowej przy Piłsudskiego 14 Olimpia pokonała Energę Manekin Toruń 3:1 (punktowali podobnie 2 razy Ursu i raz Oikawa). 

Grudziądzanie do rywalizacji powrócą 1 marca. O godzinie 16 zagrają na wyjeździe z KTS Gliwice. Z kolei 6 marca u siebie zmierzą się z Dekorglassem Działdowo. 

Sonda
Czy The Plugin ASTS Olimpia Grudziądz zdobędzie medal w tym sezonie?

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Poranny Ring - Krzysztof Paszyk
Przeczytaj także:
Olimpia Grudziądz sprawdziła formę w kolejnym sparingu. Remis w starciu z pierw…
tenis stołowy
sport
Olimpia Grudziądz