Grudziądzanie będą mieli wpływ na miejskie inwestycje. Trwa nabór do Komitetu Społecznego "Zróbmy klimat"

Mieszkańcy będą mieli wpływ na inwestycje. Trwa nabór do komitetu społecznego "Zróbmy klimat". Grudziądz otrzymał 80 milionów złotych z w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Komitet Społeczny będzie pełnił rolę doradczą. Jego członkowie będą przekazywać uwagi, opinie i rekomendacje dotyczące poszczególnych działań w projekcie na wszystkich jego etapach. Udział w Komitecie ma charakter społeczny i nieodpłatny - informuje Kinga Łaszewska z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Nabór skierowany jest do:

mieszkańców Grudziądza

mieszkańców gminy Grudziądz

mieszkańców gminy Dragacz

przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

organizacji pozarządowych

grup nieformalnych

Mówi Kinga Łaszewska z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego załączonego pod tym artykułem i dostępnego w wyznaczonych punktach – w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, w Spichlerzu 57, w Punkcie Obsługi Urzędu Miejskiego w CH Alfa.

Wypełniony formularz można przesłać mailowo na adres [email protected] lub przynieść osobiście do Biura Obsługi Interesanta przy ul. Ratuszowej 1. Nabór trwa do 18 lutego.

W ramach projektu Zróbmy Klimat powstanie m.in. Centrum Ekologiczno-Przyrodnicze przy ul. Lipowej, zostanie zagospodarowany Park Podworski w Owczarkach i powstanie wiele mniejszych inwestycji, które mają chronić nasze miasto przed skutkami zmian klimatu – jak zazielenianie placów i ulic, czy dbanie o zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. Dodatkowo zaplanowano mnóstwo działań edukacyjnych, dedykowanych osobom w różnym wieku. Program, z którego finansowany jest projekt zakłada aktywne włączanie mieszkańców miasta w jego realizację - dodaje Kinga Łaszewska.

