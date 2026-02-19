Nowi bramkarze w Olimpii Grudziądz. W piątek prezentacja zespołu!

20-letni Dawid Olszak do Olimpii trafił z Górnika Łęczna. Wcześniej reprezentował barwy Avii Świdnik.

Drugim golkiperem, który na finiszu przygotowań trafił do grudziądzkiego zespołu jest 18-letni Filip Kondracik. Poprzednio zawodnik Znicza Biała Piska oraz Bałtyku Gdynia.

Nowych bramkarzy (i pozostałą kadrę Olimpii) będzie można poznać podczas prezentacji drużyny przed startem drugiej części sezonu. Wydarzenie zaplanowano na piątek (20 listopada) na godzinę 18 w hali tenisa stołowego przy Piłsudskiego 14. Wstęp wolny.

Ligowa inauguracja w 2026 roku w niedzielę (22 listopada) o godzinie 13:45 na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ.

