Nowi bramkarze w Olimpii Grudziądz. W piątek prezentacja zespołu!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-02-19 10:22

Olimpia Grudziądz tuż przed startem drugiej części sezonu wzmocniła się dwoma bramkarzami. Do klubu z Piłsudskiego 14 trafili Dawid Olszak oraz Filip Kondraciuk.

Nowi bramkarze w Olimpii Grudziądz

i

Autor: Łukasz Piekarski/ Canva.com Nowi bramkarze w Olimpii Grudziądz

20-letni Dawid Olszak do Olimpii trafił z Górnika Łęczna. Wcześniej reprezentował barwy Avii Świdnik. 

Drugim golkiperem, który na finiszu przygotowań trafił do grudziądzkiego zespołu jest 18-letni Filip Kondracik. Poprzednio zawodnik Znicza Biała Piska oraz Bałtyku Gdynia. 

Nowych bramkarzy (i pozostałą kadrę Olimpii) będzie można poznać podczas prezentacji drużyny przed startem drugiej części sezonu. Wydarzenie zaplanowano na piątek (20 listopada) na godzinę 18 w hali tenisa stołowego przy Piłsudskiego 14. Wstęp wolny. 

Ligowa inauguracja w 2026 roku w niedzielę (22 listopada) o godzinie 13:45 na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Jan Tomaszewski komentuje. Tomasiak z medalem, Lewandowski kapitanem, Legia i Widzew spadną?
Przeczytaj także:
MKS Grudziądz kontynuuje serię zwycięstw! W niedzielę kolejne starcie
sport
Olimpia Grudziądz
piłka nożna