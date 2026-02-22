Max Pawłowski przed meczem z Podhalem Nowy Targ. Posłuchaj wywiadu

Łukasz Piekarski (Radio Eska): Zacznijmy od tego, jak ty się teraz czujesz po tych przygotowaniach? Poza meczem z Wartą Poznań w każdym wpisywałeś się na listę strzelców.

Max Pawłowski: Czuję się dobrze, czuję się bardzo pewnie. Mam nadzieję, że ta forma z tych sparingów przełoży się nie tylko u mnie, ale razem z całą drużyną na mecze.

Czujesz się teraz w najwyższej formie odkąd przyszedłeś do Grudziądza?

Myślę, że można tak powiedzieć. Taka regularność nie zawsze była u mnie. No i myślę, że to jest bardzo ważne u napastnika.

Przerwa zimowa dobiega końca. Czekacie na wznowienie rozgrywek? Zima trochę przeszkadzała, ponieważ na treningi musieliście jeździć do Torunia.

Jest jak jest, warunki mamy, jakie mamy, ale myślę, że nawet w takich warunkach, jakie są, te przygotowania trwają najlepsze. Uważam, że bardzo dobrą robotę wykonujemy na treningach. Nie jestem jakoś zaniepokojony tym, że te treningi nie odbywają się gdzieś tutaj, tylko musimy gdzieś dojeżdżać. Jestem spokojny o te przygotowania.

To jeszcze na koniec przekornie zapytam - Max Pawłowski woli treningi latem, czy zimą?

Wolę zimą. Lubię zimę.

Cała rozmowa dostępna także tutaj:

Rozmowa z napastnikiem Olimpii Grudziądz, Maxem Pawłowskim:

Dzisiejszego spotkanie z Podhalem Nowy Targ na wyjeździe o 13:45. Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP Sport.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]