Wydział Edukacji w Grudziądzu się przeprowadza. Możliwe utrudnienia w kontakcie

W związku z przeprowadzką pracownicy Wydziału proszą, by do środy 25 lutego korespondencję do Wydziału kierować za pośrednictwem e-doręczeń lub dostarczać w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1, pok. 104.

Informujemy, że mogą wystąpić czasowe trudności w kontakcie telefonicznym i e-mailowym z pracownikami Wydziału Edukacji. W sprawach pilnych należy dzwonić pod nr 665 600 062 - przekazują urzędnicy z grudziądzkiego ratusza.

