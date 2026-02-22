Wydział Edukacji w Grudziądzu się przeprowadza. Możliwe utrudnienia w kontakcie

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-02-22 10:34

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego od najbliższego poniedziałku (23 lutego) funkcjonować będzie w nowej lokalizacji przy ul. Legionów 2 (budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego). Mogą wystąpić utrudnienia dla petentów.

W związku z przeprowadzką pracownicy Wydziału proszą, by do środy 25 lutego korespondencję do Wydziału kierować za pośrednictwem e-doręczeń lub dostarczać w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1, pok. 104.

Informujemy, że mogą wystąpić czasowe trudności w kontakcie telefonicznym i e-mailowym z pracownikami Wydziału Edukacji. W sprawach pilnych należy dzwonić pod nr 665 600 062 - przekazują urzędnicy z grudziądzkiego ratusza. 

