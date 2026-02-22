Szczypiorniści MKS- z siódmą wygraną z rzędu. Grudziądzanie rozbili Szczypiorniaka Olsztyn!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-02-22 22:05

Wysoka wygrana zawodników MKS-u Sphinx Grudziądz. Drużyna trenera Sebastiana Rumniaka pokonała we własnej hali Szczypiorniaka Olsztyn 41:19.

MKS wygrał siódmy mecz z rzędu

i

Autor: Łukasz Piekarski MKS wygrał siódmy mecz z rzędu

Grudziądzanie mecz kontrolowali od samego początku. Już po 15 minutach prowadzili 14:5. Na przerwę MKS schodził prowadząc jeszcze wyżej - 23:10. 

Po zmianie stron podopieczni trenera Rumniaka sukcesywnie powiększali swoją przewagę. Ostatecznie MKS Sphinx Grudziądz wygrał ze Szczypiorniakiem Olsztyn 41:19. 

Polecany artykuł:

Olimpia Grudziądz wygrywa na wyjeździe z Podhalem. Dwie bramki kapitana!

Po grudziądzkiej stronie najwięcej - siedem - bramek rzucił Jakub Welcz. W zespole gości z Olsztyna najskuteczniejszy był tego dnia Bartosz Idzikowski - 9 trafień na koncie.

MKS po 17 kolejkach wciąż jest na piąty miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 33 oczek. 

Kolejny mecz grudziądzanie znów rozegrają na własnym parkiecie. 1 marca o godzinie 18 zmierzą się z Wybrzeżem Gdańsk. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

W tym mieście niemal wszyscy mieszkają w jednym bloku. Lokatorzy potrafią nie wychodzić z niego przez kilka miesięcy
Przeczytaj także:
Zmiany drogowe na Owczarkach! Mostek przy Bluszczowej zostanie zamknięty
MKS Grudziądz
sport
piłka ręczna