Szczypiorniści MKS- z siódmą wygraną z rzędu. Grudziądzanie rozbili Szczypiorniaka Olsztyn!

Grudziądzanie mecz kontrolowali od samego początku. Już po 15 minutach prowadzili 14:5. Na przerwę MKS schodził prowadząc jeszcze wyżej - 23:10.

Po zmianie stron podopieczni trenera Rumniaka sukcesywnie powiększali swoją przewagę. Ostatecznie MKS Sphinx Grudziądz wygrał ze Szczypiorniakiem Olsztyn 41:19.

Po grudziądzkiej stronie najwięcej - siedem - bramek rzucił Jakub Welcz. W zespole gości z Olsztyna najskuteczniejszy był tego dnia Bartosz Idzikowski - 9 trafień na koncie.

MKS po 17 kolejkach wciąż jest na piąty miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 33 oczek.

Kolejny mecz grudziądzanie znów rozegrają na własnym parkiecie. 1 marca o godzinie 18 zmierzą się z Wybrzeżem Gdańsk.

