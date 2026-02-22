Zmiany drogowe na Owczarkach! Mostek przy Bluszczowej zostanie zamknięty

O budowie nowego mostku przy ulicy Bluszczowej (w sąsiedztwie szkoły, przedszkola i żłobka) mówiło się już od dawna. Teraz plany remontowe wchodzą w decydującą fazę. Jak poinformowali grudziądzcy urzędnicy - od 2 marca obecny mostek zostanie zamknięty.

Do dyspozycji jest tymczasowa kładka dla pieszych - przekazał ratusz.

Zamknięcie mostku to nie tylko zmiany dla pieszych, ale również dla kierowców.

Skrzyżowanie ulicy Bluszczowej z ulicą Ignacego Paderewskiego zostanie wyłączone z użytkowania dla ruchu kołowego.

Ruch pieszy będzie odbywać się tymczasową kładką.

Dojazd do południowej części osiedla Owczarki możliwy będzie objazdem przez ulice Paderewskiego, a następnie Lipową i Jaśminową.

Jak będzie wyglądał dojazd do placówek edukacyjnych?

po pierwsze to konieczność długiego objazdu - jedyna możliwa trasa wiedzie dookoła jeziora Tarpno i ma długość ok. 5 kilometrów

po drugie pozostawienie samochodu na parkingu marketu przy ul. Paderewskiego,. przeprowadzenie dziecka przez ruchliwą ulicę - będącą fragmentem drogi krajowej - i tymczasową kładkę do szkoły.

