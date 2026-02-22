Zmiany drogowe na Owczarkach! Mostek przy Bluszczowej zostanie zamknięty

Łukasz Piekarski
2026-02-22 15:42

Ruszają prace związane z budową nowego mostku nad Kanałem Trynka w Grudziądzu. To oznacza, że ten dotychczasowy od 2 marca zostanie zamknięty. Dla pieszych przygotowano tymczasową kładkę. Szczegóły poniżej w artykule.

Mostek przy Bluszczowej zostanie zamknięty od 2 marca

i

Autor: Łukasz Piekarski Mostek przy Bluszczowej zostanie zamknięty od 2 marca

O budowie nowego mostku przy ulicy Bluszczowej (w sąsiedztwie szkoły, przedszkola i żłobka) mówiło się już od dawna. Teraz plany remontowe wchodzą w decydującą fazę. Jak poinformowali grudziądzcy urzędnicy - od 2 marca obecny mostek zostanie zamknięty. 

Do dyspozycji jest tymczasowa kładka dla pieszych - przekazał ratusz. 

Zamknięcie mostku to nie tylko zmiany dla pieszych, ale również dla kierowców. 

  • Skrzyżowanie ulicy Bluszczowej z ulicą Ignacego Paderewskiego zostanie wyłączone z użytkowania dla ruchu kołowego.
  • Ruch pieszy będzie odbywać się tymczasową kładką.
  • Dojazd do południowej części osiedla Owczarki możliwy będzie objazdem przez ulice Paderewskiego, a następnie Lipową i Jaśminową.

Jak będzie wyglądał dojazd do placówek edukacyjnych? 

  • po pierwsze to konieczność długiego objazdu - jedyna możliwa trasa wiedzie dookoła jeziora Tarpno i ma długość ok. 5 kilometrów
  • po drugie pozostawienie samochodu na parkingu marketu przy ul. Paderewskiego,. przeprowadzenie dziecka przez ruchliwą ulicę - będącą fragmentem drogi krajowej - i tymczasową kładkę do szkoły.

