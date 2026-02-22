Nabór do III turnusu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Sprawdź jak się zgłosić

Szkolenie w ramach III turnusu odbywa się w jednostkach zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie oraz w 3 Pułk Saperów w Chełmnie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, warunków udziału oraz przebiegu szkolenia można uzyskać w Wojskowe Centrum Rekrutacji w Grudziądzu lub telefonicznie pod numerami: 261 482 478 oraz 261 482 095.

Dodatkowe informacje również na poniższym plakacie:

i Autor: Barbara Janc/ Canva.com Oficjalny plakat naboru

