Zaczyna się XX sesja Rady Miejskiej Grudziądza. Obrady dostępne w sieci

2026-02-25 10:11

Początek obrad zaplanowano na godzinę 11.00 w sali 301 Urzędu Miejskiego. Te dostępne do oglądania na żywo są w sieci.

Transmisja online dostępna będzie TUTAJ od 11. 

Plan uchwał, nad którymi dzisiaj pochylą się grudziądzcy radni:

  • Sprawy porządkowe:
    • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
    • przedstawienie porządku obrad,
    • przyjęcie protokołu z XXV sesji.
  • Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok.
  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2026-2045.
  • Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
  • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz.
  • Uchwała w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza.
  • Informacja dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2025 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
  • Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
  • Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
  • Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 8.
  • Oświadczenia.
  • Zakończenie obrad.

