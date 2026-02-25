Zaczyna się XX sesja Rady Miejskiej Grudziądza. Obrady dostępne w sieci

Transmisja online dostępna będzie TUTAJ od 11.
Plan uchwał, nad którymi dzisiaj pochylą się grudziądzcy radni:
- Sprawy porządkowe:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z XXV sesji.
- Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok.
- Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2026-2045.
- Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz.
- Uchwała w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza.
- Informacja dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2025 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
- Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
- Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
- Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 8.
- Oświadczenia.
- Zakończenie obrad.
