Zaczyna się XX sesja Rady Miejskiej Grudziądza. Obrady dostępne w sieci

Transmisja online dostępna będzie TUTAJ od 11.

Plan uchwał, nad którymi dzisiaj pochylą się grudziądzcy radni:

Sprawy porządkowe: otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXV sesji.



Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2026-2045.

Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz.

Uchwała w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza.

Informacja dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2025 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.

Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.

Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 8.

Oświadczenia.

Zakończenie obrad.

