Pokaz i pogadanka o sowach oraz nocny spacer po lesie. W Grudziądzu odbędzie się Noc Sów

Wraz z nadchodzącą wiosną sowy rozpoczynają okres godowy, co sprawia, że ich charakterystyczne pohukiwanie coraz częściej słychać w grudziądzkich lasach. To idealny moment, by wyruszyć na nocną wyprawę i spróbować je usłyszeć w naturalnym środowisku.

Zanim uczestnicy wyruszą do Lasu Rudnickiego, zaplanowano spotkanie edukacyjne z cyklu „Sowia dusza”. Prelekcję poprowadzi gość specjalny, który przybliży zwyczaje sów i zaprezentuje swoich podopiecznych. Po wykładzie odbędzie się wspólny, nocny spacer, podczas którego uczestnicy będą nasłuchiwać sów zamieszkujących okoliczny las, w tym puszczyków.

Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem zaplanowano dwa terminy. Podczas zapisów należy wskazać wybrany dzień udziału. Organizatorzy zapewniają latarki, jednak proszą o ciepły, terenowy strój. Z uwagi na obecność żywych ptaków, uczestnicy proszeni są o nieprzyprowadzanie psów.

Zapisy prowadzi Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu pod numerem telefonu 56 46 56 200. Pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Jestem na pTAK!

i Autor: Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu/ Materiały prasowe Oficjalny plakat wydarzenia

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]