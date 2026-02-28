Rusza Grudziądzki Budżet Obywatelski. W marcu spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Mieszkańcy ze swoimi pomysłami zgłoszą się do ratusza. Od 9 marca rusza nabór wniosków do kolejnej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na lokalne inicjatywy przeznaczono 5,6 mln złotych.

Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosi 350 tysięcy złotych, projektu okręgowego 200 tysięcy złotych, natomiast projektu ogólnomiejskiego miękkiego 20 tysięcy złotych - mówi Kinga Łaszewska z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski, jeden projekt okręgowy oraz jeden ogólnomiejski projekt miękki. Co ważne, projekty okręgowe mogą składać także osoby, które nie są mieszkańcami danego okręgu. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie grudziadz.budzetobywatelski.pl.

Nabór wniosków rusza 9 marca i potrwa do 23 marca (do godziny 12). Wcześniej - 3 marca - odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Opowiemy krok po kroku jak poprawnie złożyć swój projekt - dodaje Kinga Łaszewska.

Spotkanie o godzinie 18 w Spichlerzu 57.

Mówi Kinga Łaszewska z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]