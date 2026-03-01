Kolejna wygrana szczypiornistów MKS-u! Grudziądzanie rozbili Wybrzeże Gdańsk

Grudziądzanie zdecydowanie przewyższali rywali z Gdańska już od pierwszych minut meczu. Do przerwy MKS prowadził aż 20:9.

Po zmianie stron drużyna trenera Rumniaka podkręciła tempo i sukcesywnie powiększała przewagę. W efekcie MKS wygrał całe spotkanie 40:15.

W grudziądzkim zespole zdecydowanie najskuteczniejszym graczem był ponownie Paweł Kruszewski. Wychowanek MKS-u zdobył 10 bramek. Po stronie gdańszczan 6 trafień na koncie zapisał Michał Gawin.

Zespół trenera Sebastiana Rumniaka zanotował tym samym ósmą wygraną z rzędu. W ligowej tabeli grudziądzanie są na piątej pozycji z dorobkiem 36 oczek.

