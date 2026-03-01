Byli poszukiwani listem gończym. Wpadli w ręce grudziądzkich policjantów

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-03-01 13:19

Skuteczne działania funkcjonariuszy wydziału kryminalnego z Grudziądza doprowadziły do zatrzymania trzech osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wszyscy byli poszukiwani na podstawie listów gończych.

Ręce mężczyzny zakuwane w kajdanki przez policjanta

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Ręce mężczyzny zakuwane w kajdanki przez policjanta

Każdego dnia do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wpływają listy gończe i nakazy doprowadzenia, za sprawcami przestępstw i wykroczeń. Realizują je nie tylko kryminalni, ale także policjanci prewencji, w tym dzielnicowi.

W minioną środę (25.02.2026) funkcjonariusze wydziału kryminalnego dokonali zatrzymania aż 3 osób:

  • 42-latka poszukiwanego 2 listami gończymi
  • 37-latka poszukiwanego jednym listem gończym
  • 37-latka poszukiwanego 7 listami gończymi

Polecany artykuł:

Festiwal FORTOZA z drugą odsłoną! Impreza w lipcu na Forcie Wielka Księża Góra …

Zatrzymani to mieszkańcy regionu, którzy ukrywali się przed organami ścigania, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej. Byli poszukiwani do odbycia kar pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa i wykroczenia

Dzięki wnikliwej pracy, analizie zgromadzonych informacji oraz sprawdzeniom wytypowanych adresów funkcjonariusze ustalili miejsca ich przebywania. Zatrzymania przebiegły sprawnie i bezpiecznie - relacjonuje Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu. 

Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do zakładów karnych, gdzie odbędą zasądzone kary.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

"Weekend na bydgoskim Tordbydzie! Lodowisko pękało w szwach
Przeczytaj także:
Ważne zwycięstwo Olimpii z Resovią Rzeszów. Grudziądzanie są wiceliderem
policja grudziądz
list gończy