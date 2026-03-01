Byli poszukiwani listem gończym. Wpadli w ręce grudziądzkich policjantów

Każdego dnia do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wpływają listy gończe i nakazy doprowadzenia, za sprawcami przestępstw i wykroczeń. Realizują je nie tylko kryminalni, ale także policjanci prewencji, w tym dzielnicowi.

W minioną środę (25.02.2026) funkcjonariusze wydziału kryminalnego dokonali zatrzymania aż 3 osób:

42-latka poszukiwanego 2 listami gończymi

37-latka poszukiwanego jednym listem gończym

37-latka poszukiwanego 7 listami gończymi

Zatrzymani to mieszkańcy regionu, którzy ukrywali się przed organami ścigania, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej. Byli poszukiwani do odbycia kar pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa i wykroczenia

Dzięki wnikliwej pracy, analizie zgromadzonych informacji oraz sprawdzeniom wytypowanych adresów funkcjonariusze ustalili miejsca ich przebywania. Zatrzymania przebiegły sprawnie i bezpiecznie - relacjonuje Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do zakładów karnych, gdzie odbędą zasądzone kary.

