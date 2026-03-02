Efektowna wygrana tenisowej Olimpii. Grudziądzanie bez straty seta zwyciężyli w Gliwicach

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-03-02 9:42

Tenisiści stołowy The Plugin Olimpii Grudziądz z kolejną wygraną w Lotto Superlidze. Tym razem na wyjeździe ograli KTS Gliwice 3:0.

tenis stolowy

i

Autor: Pixabay/ Materiały prasowe Olimpia-Unia Grudziądz zagra teraz w play off

Grudziądzanie wystąpili w Gliwicach w następującym składzie: Park Jeongwoo, Vladislav Ursu oraz Rafał Formela. 

Vladislav Ursu niespodziewanie przegrywał 0:2 z Arturem Białkiem, ale pewnie triumfował w trzecim i czwartym secie. W piątym secie Polak prowadził 2:1, potem było 3:2 dla Mołdawianina, a po minutowej przerwie 3:3 i 4:4. Końcówka należała do faworyta.

Bez problemów punkty zdobyli inni tenisiści stołowi zespołu z Grudziądza: Koreańczyk Park Jeongwoo wygrał z Grzegorzem Felkelem 3:0 i Rafał Formela z debiutującym w superlidze Łukaszem Strofem 3:0.

Polecany artykuł:

Kolejna wygrana szczypiornistów MKS-u! Grudziądzanie rozbili Wybrzeże Gdańsk

Po tej wygranej tenisiści Olimpii umocnili się na pozycji wicelidera Lotto Superligo. Na koncie grudziądzkiego zespołu są 34 punkty. Siedem więcej ma lider tabeli - Bogoria Grodzisk Mazowiecki. 

Kolejny mecz The Plugin Olimpia Grudziądz zagra w najbliższy piątek (6 marca). We własnej hali zmierzy się z Dekorglassem Działdowo. Początek meczu o godzinie 16. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Paulina Gałązka o słowach Pavlović. Wzruszyła się wtedy, kiedy Iwona ją komplementowała
Przeczytaj także:
Medale na HMP w Toruniu. Takie krążki wywalczyli zawodnicy z Grudziądza!
tenis stołowy
sport
Olimpia Grudziądz