Efektowna wygrana tenisowej Olimpii. Grudziądzanie bez straty seta zwyciężyli w Gliwicach

Grudziądzanie wystąpili w Gliwicach w następującym składzie: Park Jeongwoo, Vladislav Ursu oraz Rafał Formela.

Vladislav Ursu niespodziewanie przegrywał 0:2 z Arturem Białkiem, ale pewnie triumfował w trzecim i czwartym secie. W piątym secie Polak prowadził 2:1, potem było 3:2 dla Mołdawianina, a po minutowej przerwie 3:3 i 4:4. Końcówka należała do faworyta.

Bez problemów punkty zdobyli inni tenisiści stołowi zespołu z Grudziądza: Koreańczyk Park Jeongwoo wygrał z Grzegorzem Felkelem 3:0 i Rafał Formela z debiutującym w superlidze Łukaszem Strofem 3:0.

Po tej wygranej tenisiści Olimpii umocnili się na pozycji wicelidera Lotto Superligo. Na koncie grudziądzkiego zespołu są 34 punkty. Siedem więcej ma lider tabeli - Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Kolejny mecz The Plugin Olimpia Grudziądz zagra w najbliższy piątek (6 marca). We własnej hali zmierzy się z Dekorglassem Działdowo. Początek meczu o godzinie 16.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]