Rośnie zainteresowanie basenem "Strzemyk" w Grudziądzu. "Luty był rekordowy"

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-03-04 9:42

Rośnie zainteresowanie nową pływalnią w Grudziądzu. Z nowego basenu na Strzemięcinie korzysta coraz więcej osób. Najnowsze dane przedstawiła na naszej antenie Anna Lagowska, prezes Geotermii Grudziądz.

Basen Strzemyk działa od początku grudnia

W grudniu nieco ponad 4, a w styczniu ponad 8 tysięcy. To frekwencja na grudziądzkim „Delfinku”. Basen na Strzemięcinie cieszy się coraz większą popularnością. Pokazują to najnowsze dane za luty.

W grudniu, czyli pierwszym miesiącu działalności odnotowaliśmy 4 357 wejść. W styczniu zainteresowanie wzrosło i mieliśmy 8 494 wejścia. Z kolei luty okazał się rekordowym miesiącem i zanotowaliśmy 10 209 wejść - wymienia Anna Lagowska, prezes Geotermii Grudziądz. 

Mówi Anna Lagowska, prezes Geotermii Grudziądz:
Przypomnijmy - basen "Strzemyk" czynny jest siedem dni w tygodniu. W godzinach porannych głównie z pływalni korzystają uczniowie. 

