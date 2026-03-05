Siatkówka. Zawodniczki Stali Grudziądz przegrały na zakończenie sezonu z Volley Bydgoszcz 1:3

Łukasz Piekarski
2026-03-05 13:21

Przegraną zakończyły swój pierwszy - pełny sezon w III lidze. Siatkarki Stali Grudziądz we własnej hali przegrały z Volley Bydgoszcz 1:3.

Siatkarki Stali Grudziądz przegrały z Volley Bydgoszcz

i

Grudziądzanki nie najlepiej rozpoczęły środowy pojedynek w Mniszek Arenie. Siatkarki Stali przegrały pierwszego seta z Volley Bydgoszcz 17:25. W drugiej partii gra gospodyń wyglądała już zdecydowanie lepiej. W efekcie podopieczne trenera Jerzego Komorowskiego doprowadziły do wyrównania wygrywają 25:21. 

W trzeciej odsłonie spotkania znów do głosu doszły bydgoszczanki. Zawodniczki Volley wygrały tego seta bardzo zdecydowanie 25:11. W czwartej partii przyjezdne znów były górą - tym razem 25:21 i w całym meczu 3:1. 

Grudziądzanki zakończyły sezon w III lidze na ostatnim - szóstym miejscu z dorobkiem 3 oczek - to jedna wygrana 23 stycznia u siebie z WKS-em Włocławek 3:1. 

Wkrótce więcej zdjęć z meczu. 

siatkówka
sport
Grudziądz