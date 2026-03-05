Siatkówka. Zawodniczki Stali Grudziądz przegrały na zakończenie sezonu z Volley Bydgoszcz 1:3

Grudziądzanki nie najlepiej rozpoczęły środowy pojedynek w Mniszek Arenie. Siatkarki Stali przegrały pierwszego seta z Volley Bydgoszcz 17:25. W drugiej partii gra gospodyń wyglądała już zdecydowanie lepiej. W efekcie podopieczne trenera Jerzego Komorowskiego doprowadziły do wyrównania wygrywają 25:21.

W trzeciej odsłonie spotkania znów do głosu doszły bydgoszczanki. Zawodniczki Volley wygrały tego seta bardzo zdecydowanie 25:11. W czwartej partii przyjezdne znów były górą - tym razem 25:21 i w całym meczu 3:1.

Grudziądzanki zakończyły sezon w III lidze na ostatnim - szóstym miejscu z dorobkiem 3 oczek - to jedna wygrana 23 stycznia u siebie z WKS-em Włocławek 3:1.

Wkrótce więcej zdjęć z meczu.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]