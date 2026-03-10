Napastnik Olimpii Grudziądz w reprezentacji Polski! Powołanie na marcowe zgrupowanie

Piłkarz Olimpii powołany do reprezentacji Polski do lat 19. W młodzieżowej kadrze zagra Max Pawłowski.

Max Pawłowski weźmie udział w marcowym zgrupowaniu kadry.

Przypomnijmy - Max Pawłowski trafił do grudziądzkiego zespołu przed rozpoczęciem obecnego sezonu. 19-letni napastnik jest wypożyczony z Rakowa Częstochowa.

