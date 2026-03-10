Napastnik Olimpii Grudziądz w reprezentacji Polski! Powołanie na marcowe zgrupowanie

Napastnik Olimpii Grudziądz z powołaniem do reprezentacji Polski! 19-letni Max Pawłowski otrzymał nominację do gry w kadrze U-19. Zawodnik „Biało-zielonych” weźmie udział w zgrupowaniu, które odbędzie się jeszcze pod koniec marca.​

Max Pawłowski

Autor: Olimpia Grudziądz (Kamil Danielewicz)/ Materiały prasowe Max Pawłowski (na zdjęciu) powołany do kadry Polski do lat 19.

Piłkarz Olimpii powołany do reprezentacji Polski do lat 19. W młodzieżowej kadrze zagra Max Pawłowski. 

Max Pawłowski weźmie udział w marcowym zgrupowaniu kadry. 

Przypomnijmy - Max Pawłowski trafił do grudziądzkiego zespołu przed rozpoczęciem obecnego sezonu. 19-letni napastnik jest wypożyczony z Rakowa Częstochowa. 

