„Walczymy o sprawiedliwość”. Rodzina zmarłego Olka z Grudziądza składa prywatne akty oskarżenia

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-03-10 14:14

Prywatne akty oskarżenia dla trzech medyków z Grudziądza. Rodzina zmarłego przed dwoma laty 19-letnieg Olka domaga się, żeby przed sądem – poza lekarzami – stanęli także ratownicy z karetki. Zarzuca im umyślne naruszenie nietykalności cielesnej.

Małgorzata Schahbazyan

i

Autor: Łukasz Piekarski Małgorzata Schahbazyan (na zdjęciu po lewej) to mama 19-letniego Olka.

Prywatne akty oskarżenia wobec trzech medyków z Grudziądza. Rodzina 19-letniego Olka, który zmarł dwa lata temu, chce, aby przed sądem – oprócz lekarza – stanęli również ratownicy z karetki.

Pan prokurator nie widział przestępstwa w działaniu ratowników. Oczywiście lekarzowi postawił zarzuty, ale ratownikom już nie ma. Wszyscy widzieliśmy, jak oni się zachowywali. Według mnie to się znęcali nad moim synem. Walczymy o sprawiedliwość dla Olka – mówi Małgorzata Schahbazyan, mama 19-latka.

24 marca przed grudziądzkim sądem stanie trójka lekarzy. Dwóch z SOR-u i jeden z karetki. Rodzina Olka liczy, że do rozprawy dojdzie w wyznaczonym terminie.

Mamy nadzieję, że ktoś znów nie położy jakiegoś zwolnienia lekarskiego. Najwyższy czas, żeby ci ludzie stanęli przed sądem. Moim największym pragnieniem jest to, żeby ta sprawa wreszcie się odbyła – dodaje mama Olka.

Mówi Małgorzata Schahbazyan, mama Olka.
Mediateka.pl

Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed ponad dwóch lat i zachowania medyków wobec 19-latka rannego w nogę. Młody mężczyzna ostatecznie zmarł. Trzech pracowników służby zdrowia usłyszało zarzuty i zostało zwolnionych z pracy. Grozi im do pięciu lat więzienia.

O raporcie z kontroli wojewody w grudziądzkim szpitalu pisaliśmy na eska.pl.

Polecany artykuł:

Szpital w Grudziądzu odpowiada na kontrolę wojewody w sprawie śmierci 19-letnie…

Polecany artykuł:

Są wyniki kontroli wojewody w grudziądzkim szpitalu. Spóźniony wyjazd karetki i…
Marsz pamięci dla 19-letniego Olka z Grudziądza
Galeria zdjęć 23

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Przeczytaj także:
Policja odnalazła zwłoki zaginionego Polaka w Wielkiej Brytanii. To mieszkaniec…
akt oskarżenia
Grudziądz