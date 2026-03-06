Hitowe mecze przed tenisową Olimpią Grudziądz. Dziś mecz z mistrzami Polski!

Dekorglass Działdowo to aktualny mistrz Polski, który aktualne w ligowej tabeli Lotto Superligi Tenisa Stołowego zajmuje trzecie miejsce - 30 oczek na koncie. Grudziądzanie z kolei są wiceliderem z czterema punktami przewagi nad swoim piątkowym rywalem.

Pasjonująco zapowiada się pojedynek najlepszych tenisistów stołowych rankingu indywidualnego LOTTO Superligi. Dojdzie do niego w piątkowym (6 marca) meczu The PLUGiN ASTS Olimpia Grudziądz – KS Dekorglass Działdowo.

Mołdawianin Vladislav Ursu ma 28 zwycięstw i 2 porażki, zaś Jakub Dyjas 20 wygranych i 5 przegranych. W rundzie jesiennej zwyciężył leworęczny Vladislav Ursu 3:2 i 6:4, ale w poprzednich latach górą w bezpośredniej rywalizacji był także Jakub Dyjas. Zagrali ze sobą już kilka razy, w tym w turniejach w Polsce.

Początek meczu dzisiaj (6 marca) w hali przy Piłsudskiego 14 o godzinie 16. Wstęp wolny.

To nie koniec hitowych emocji

Tenisiści z Grudziądza kolejny szlagier Lotto Superligi mają w niedzielę (8 marca). Wówczas na wyjeździe zagrają z wicemistrzem kraju i aktualnym liderem tabeli, Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Początek o godzinie 19:30.

