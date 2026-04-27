Tatiana Okupnik kolejną gwiazdą Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu

Tatiana Okupnik to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów oraz osobowość medialna. Była jurorką programów telewizyjnych, m.in. „X-Factor” oraz „The Voice Senior”. Znana jest z charakterystycznej barwy głosu i wyrazistej scenicznej charyzmy. Szeroką popularność zdobyła jako pierwsza wokalistka zespołu Blue Café, z którym wydała albumy „Fanaberia” oraz „Demi-sec”. Oba wydawnictwa osiągnęły status platynowych płyt. Utwory „Do nieba, do piekła” i „You May Be in Love” na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki pop.

Tatiana Okupnik wystąpi podczas drugiego dnia Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu. Koncert byłej wokalistki Blue Cafe zaplanowano na sobotę (20 czerwca) na godzinę 20 na Błoniach Nadwiślańskich.

Sobota dla nieco starszej publiczności

Poznaliśmy już pełny line up sobotniego grania w ramach Jarmarku Spichrzowego. Na początek wystąpi tego dnia (20 czerwca) Łukasz Zagrobelny. Później scenę przejmie wspomniana powyżej Tatiana Okupnik. Na koniec na grudziądzkich błoniach zagra formacja Big Cyc.

W piątek wykonawcy dla młodszej publiczności

W piątek swój czas pod grudziądzką sceną ma mieć ta nieco młodsza publika. I tutaj - jak na razie - znamy tylko jednego wykonawcą. Jest nim znany DJ - C-Bool. On zagra ok. godziny 22. Wcześniej w tym miejscu był zaplanowany koncert rapera, Malika Montany. Ostatecznie władze Grudziądza zdecydowały się o rezygnacji z jego występu.

Obecnie prowadzone są rozmowy z managerem wykonawcy, aby bez kosztów odstąpić od umowy - przekazał nam Karol Piernicki, rzecznik prasowy ratusza.

Wiemy, że wykonawców łącznie podczas tegorocznego Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu będzie sześciu, a więc wkrótce poznamy dwie pozostały gwiazdy piątkowego koncertu.

Łączny koszt wykonawców to 360 tysięcy złotych.

Tegoroczny Jarmark Spichrzowy odbędzie się w dniach od 19 do 21 czerwca.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]