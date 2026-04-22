Czas na drugie podejście do meczu w Zielonej Górze. GKM zmierzy się z Falubazem

Łukasz Piekarski
2026-04-22 8:30

Znamy awizowane składy do drugiego podejścia meczu 2 kolejki Speedway Ekstraligi. Bayersystem GKM Grudziądz na wyjeździe zmierzy się z Falubazem Zielona Góra.

Kibice spotkali się z zawodnikami GKM-u Grudziądz

Autor: Łukasz Piekarski
Bayersystem GKM Grudziądz:
  • 1. Max FRICKE
  • 2. Maksym DRABIK
  • 3. Kacper SZERSZEWSKI
  • 4. Vadim TARASENKO
  • 5. Michael JEPSEN JENSEN
  • 6. Kevin MAŁKIEWICZ
  • 7. Kevin IWAŃSKI-HELT
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
  • 9. Dominik KUBERA
  • 10. Andzejs LEBEDEVS
  • 11. Przemysław PAWLICKI
  • 12. Michał Curzytek
  • 13. Leon MADSEN
  • 14. Mitchell MCDIARMID
  • 15. Oskar HURYSZ

Do składu zielonogórskiej drużyny wraca Leon Madsen. Duńczyk pauzował w pierwszym spotkaniu ligowym z powodu kontuzji, jaką odniósł w turnieju Grzegorza Walaska.

W grudziądzkim zespole awizowanego wcześniej Damiana Millera zastąpił Kacper Szarszewski. 

Spotkanie w czwartek (23 kwietnia). Początek o 19:30. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Wyrok: Kamil B. udusił Natalię 
Przeczytaj także:
Nie będzie meczu GKM-u w Zielonej Górze. Niekorzystne prognozy pogody
GKM Grudziądz
żużel
falubaz