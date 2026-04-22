Czas na drugie podejście do meczu w Zielonej Górze. GKM zmierzy się z Falubazem

Bayersystem GKM Grudziądz: 1. Max FRICKE 2. Maksym DRABIK 3. Kacper SZERSZEWSKI 4. Vadim TARASENKO 5. Michael JEPSEN JENSEN 6. Kevin MAŁKIEWICZ 7. Kevin IWAŃSKI-HELT

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 9. Dominik KUBERA 10. Andzejs LEBEDEVS 11. Przemysław PAWLICKI 12. Michał Curzytek 13. Leon MADSEN 14. Mitchell MCDIARMID 15. Oskar HURYSZ

Do składu zielonogórskiej drużyny wraca Leon Madsen. Duńczyk pauzował w pierwszym spotkaniu ligowym z powodu kontuzji, jaką odniósł w turnieju Grzegorza Walaska.

W grudziądzkim zespole awizowanego wcześniej Damiana Millera zastąpił Kacper Szarszewski.

Spotkanie w czwartek (23 kwietnia). Początek o 19:30.

