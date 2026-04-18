Nie będzie meczu GKM-u w Zielonej Górze. Niekorzystne prognozy pogody

Łukasz Piekarski
2026-04-18 15:46

Mecz Bayersystem GKM-u Grudziądz z Falubazem Zielona Góra nie dojdzie do skutku w pierwotnym terminie (niedziela, 19 kwietnia). Powodem są niekorzystne prognozy pogody na niedzielny wieczór.

Kibice spotkali się z zawodnikami GKM-u Grudziądz

i

Autor: Łukasz Piekarski Kibice spotkali się z zawodnikami GKM-u Grudziądz

Poznaliśmy awizowane składy na niedzielne spotkanie 2. rundy PGE Ekstraligi, w którym Stelmet Falubaz Zielona Góra zmierzy się przy W69 z Bayersystem GKM Grudziądz. W szeregach miejscowych pojawi się Leon Madsen, zabraknie kontuzjowanego Damiana Ratajczaka. 

Zmiany pojawiły się również w zespole trenera Roberta Kościechy. W awizowanym zestawieniu pojawił się Damian Miller oraz Kevin Iwański. Zabrakło Bastiana Pedersena oraz Jana Przanowskiego. 

Bayersystem GKM Grudziądz
  • 1. Max Fricke
  • 2. Maksym Drabik
  • 3. Damian Miller
  • 4. Vadim Tarasenko
  • 5. Michael Jepsen Jensen
  • 6. Kevin Małkiewicz
  • 7. Kevin Iwański-Helt
STELMET FALUBAZ Zielona Góra
  • 9. Dominik Kubera
  • 10. Andzejs Lebedevs
  • 11. Przemysław Pawlicki
  • 12. Michał Curzytek
  • 13. Leon Madsen
  • 14. Mitchell McDiarmid
  • 15. Oskar Hurysz

Nowy termin tego meczu to czwartek (23 kwietnia) o godzinie 19:30.

