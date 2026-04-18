Nie będzie meczu GKM-u w Zielonej Górze. Niekorzystne prognozy pogody

Poznaliśmy awizowane składy na niedzielne spotkanie 2. rundy PGE Ekstraligi, w którym Stelmet Falubaz Zielona Góra zmierzy się przy W69 z Bayersystem GKM Grudziądz. W szeregach miejscowych pojawi się Leon Madsen, zabraknie kontuzjowanego Damiana Ratajczaka.
Zmiany pojawiły się również w zespole trenera Roberta Kościechy. W awizowanym zestawieniu pojawił się Damian Miller oraz Kevin Iwański. Zabrakło Bastiana Pedersena oraz Jana Przanowskiego.
- 1. Max Fricke
- 2. Maksym Drabik
- 3. Damian Miller
- 4. Vadim Tarasenko
- 5. Michael Jepsen Jensen
- 6. Kevin Małkiewicz
- 7. Kevin Iwański-Helt
- 9. Dominik Kubera
- 10. Andzejs Lebedevs
- 11. Przemysław Pawlicki
- 12. Michał Curzytek
- 13. Leon Madsen
- 14. Mitchell McDiarmid
- 15. Oskar Hurysz
Nowy termin tego meczu to czwartek (23 kwietnia) o godzinie 19:30.
