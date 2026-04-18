Nie będzie meczu GKM-u w Zielonej Górze. Niekorzystne prognozy pogody

Poznaliśmy awizowane składy na niedzielne spotkanie 2. rundy PGE Ekstraligi, w którym Stelmet Falubaz Zielona Góra zmierzy się przy W69 z Bayersystem GKM Grudziądz. W szeregach miejscowych pojawi się Leon Madsen, zabraknie kontuzjowanego Damiana Ratajczaka.

Zmiany pojawiły się również w zespole trenera Roberta Kościechy. W awizowanym zestawieniu pojawił się Damian Miller oraz Kevin Iwański. Zabrakło Bastiana Pedersena oraz Jana Przanowskiego.

Bayersystem GKM Grudziądz 1. Max Fricke 2. Maksym Drabik 3. Damian Miller 4. Vadim Tarasenko 5. Michael Jepsen Jensen 6. Kevin Małkiewicz 7. Kevin Iwański-Helt

STELMET FALUBAZ Zielona Góra 9. Dominik Kubera 10. Andzejs Lebedevs 11. Przemysław Pawlicki 12. Michał Curzytek 13. Leon Madsen 14. Mitchell McDiarmid 15. Oskar Hurysz

Nowy termin tego meczu to czwartek (23 kwietnia) o godzinie 19:30.

