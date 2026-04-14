Autem na grudziądzki rynek nie wjedziemy. Pojawią się letnie kawiarenki

Obszar Starówki zostanie podzielony na dwie niezależne strefy komunikacyjne, udostępnione dla ruchu pojazdów.

Strefa I - dojazd do ratusza

Dojazd do Ratusza oraz obiektów handlowo-usługowych odbywać się będzie jednokierunkowo przez ulice: Starorynkową, Kościelną, Tkacką, Starą i wyjazd w kierunku ulicy Wybickiego.

Strefa II - dojazd do Muzeum/ulicy Wodnej

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ciągu ulicy Murowej. Wjazd następuje od ulicy Szkolnej, następnie przejazd Murową do Poprzecznej i dalej Pańską w kierunku wyjazdu ulicą Klasztorną.

Dojazd do Muzeum oraz miejsc parkingowych przy ulicach Pańskiej oraz Wodnej odbywać się będzie zgodnie z powyższą organizacją - informuje Karol Piernicki, rzecznik ratusza.

Mówi Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza:

W związku z ograniczeniami w centrum miasta ZDM zaleca korzystanie z ogólnodostępnych parkingów:

. al. Królowej Jadwigi (ok. 250 m od Rynku)

. ul. Portowa (ok. 350 m od Rynku)

. ul. Sienkiewicza - Targowisko (ok. 580 m)

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]