Autem na grudziądzki rynek nie wjedziemy. Pojawią się letnie kawiarenki

Łukasz Piekarski
2026-04-14 12:10

Od jutra (środa, 15 kwietnia) od godziny porannych zmianie ulegnie stała organizacja ruchu w obrębie Starego Miasta. Podyktowana jest ona ustawieniem kawiarenek letnich na płycie Rynku i jego całkowitym wyłączeniem z ruchu przejazdu.

Antoni Macierewicz wciąż.jpg

i

Obszar Starówki zostanie podzielony na dwie niezależne strefy komunikacyjne, udostępnione dla ruchu pojazdów.

Strefa I - dojazd do ratusza

Dojazd do Ratusza oraz obiektów handlowo-usługowych odbywać się będzie jednokierunkowo przez ulice: Starorynkową, Kościelną, Tkacką, Starą i wyjazd w kierunku ulicy Wybickiego.

Strefa II - dojazd do Muzeum/ulicy Wodnej

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ciągu ulicy Murowej. Wjazd następuje od ulicy Szkolnej, następnie przejazd Murową do Poprzecznej i dalej Pańską w kierunku wyjazdu ulicą Klasztorną.

Dojazd do Muzeum oraz miejsc parkingowych przy ulicach Pańskiej oraz Wodnej odbywać się będzie zgodnie z powyższą organizacją - informuje Karol Piernicki, rzecznik ratusza. 

Mówi Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza:
W związku z ograniczeniami w centrum miasta ZDM zaleca korzystanie z ogólnodostępnych parkingów:

  • . al. Królowej Jadwigi (ok. 250 m od Rynku)
  • . ul. Portowa (ok. 350 m od Rynku)
  • . ul. Sienkiewicza - Targowisko (ok. 580 m)

