Policjanci z Grudziądza zatrzymali trzech kibiców po meczu żużlowym. Dwójka już usłyszała wyrok

Do zdarzenia doszło w niedzielę (12.04.2026) podczas meczu żużlowego pomiędzy drużynami z Grudziądza i Gorzowa Wielkopolskiego. Funkcjonariusze z Grudziądza podjęli interwencję wobec osób, które naruszyły przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zakrywając twarze przy użyciu szalokominiarek.

W wyniku działań policjantów zatrzymane zostały trzy osoby – dwaj mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 21 i 15 lat oraz jeden 22-letni mieszkaniec powiatu grudziądzkiego - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Dwaj pełnoletni sprawcy zostali doprowadzeni do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. W poniedziałek (13.04.2026) w trybie przyspieszonym usłyszeli wyroki. Kibic grudziądzkiej drużyny został ukarany dwuletnim zakazem uczestnictwa we wszystkich imprezach sportowych na terenie miasta oraz grzywną w wysokości 2000 zł. Z kolei 21-letni mieszkaniec Gorzowa otrzymał taki sam zakaz oraz obowiązek wykonywania prac społecznych.

Nieletni jeszcze tego samego dnia został przekazany pod opiekę rodziców. Wobec niego skierowany został wniosek o ukaranie do sądu rodzinnego - dodaje policjant.

Policja przypomina, że zakrywanie twarzy podczas imprez masowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi.

