W Grudziądzu odbędą się Wojskowe Targi Pracy. Zobacz program wydarzenia

Wydarzenie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Nauczycielskiej 19 w godzinach 9.00-17.00. Wstęp jest bezpłatny. Na miejscu będzie można porozmawiać z żołnierzami, rekruterami i przedstawicielami uczelni wojskowych, dowiedzieć się, jak wygląda droga do służby, a przy okazji zobaczyć z bliska nowoczesny sprzęt wojskowy.
Poniżej szczegółowy harmonogram wydarzenia:
- 10.30-11.00 – oficjalne otwarcie WTSiP z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Grudziądza, przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości, Szefa OZ w Bydgoszczy CWCR, Szefów WCR oraz Dowódców JW
- 11.00-12.00 – koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia
- 12.00-12.45 – występ zespołu „Spiryt” z Kuźni Talentów Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu pod opieką Macieja Gburczyka
- 12.45-13.00 – rozmowy z wystawcami punktów promocyjno – informacyjnych (rekruterami z WCR, żołnierzami z JW., podchorążymi z uczelni wojskowych);
- 13.00-13.45 – występ zespołu „Invaders” z Kuźni Talentów Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu pod opieką Macieja Gburczyka
- 13.45-14.00 – rozmowy z wystawcami punktów promocyjno – informacyjnych (rekruterami z WCR, żołnierzami z JW., podchorążymi z uczelni wojskowych)
- 14.00-14.45 – występ Aleksandry Romanowskiej
- 15.30-16.00 – rozmowy z wystawcami punktów promocyjno – informacyjnych (rekruterami z WCR, żołnierzami z JW., podchorążymi z uczelni wojskowych)
- 10.00-15.00 – konkurs wiedzy o bezpieczeństwie z nagrodami prowadzony przez przedstawicieli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
- 17.00 – zakończenie pierwszego dnia Wojskowych Targów Służby i Pracy
- 09.00 – rozpoczęcie drugiego dnia Wojskowych Targów Służby i Pracy;
- 09.00–09.30 – rozmowy z wystawcami punktów promocyjno-informacyjnych (rekruterami z WCR, żołnierzami z JW., podchorążymi z uczelni wojskowych);
- 09.30–10.00 – Konkurs wiedzy o NATO – realizuje WCR w Grudziądzu
- 11.00-13.00 – występy artystów z Klubu IWSp SZ z Bydgoszczy
- 13.00-13.45 – występ Grudziądzkiej Orkiestry Dętej
- 14.00-14.45 – występy artystów z Klubu IWSp SZ z Bydgoszczy – Zespół Brass Band
- 15.00-15.30 – występ Leny Paczkowskiej
- 15.45-17.00 – występ 2 Grudziądzkiej Wielopoziomowej Artystycznej Drużyny Harcerskiej – Gryf pod przewodnictwem Piotra Jezierskiego
Zmiany w organizacji parkowania!
Do niedzieli, 19 kwietnia, z użytkowania wyłączone zostaną wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Nauczycielskiej 19 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Wprowadzone ograniczenia mają charakter tymczasowy i są związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wydarzenia.
