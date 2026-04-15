W Grudziądzu odbędą się Wojskowe Targi Pracy. Zobacz program wydarzenia

Łukasz Piekarski
2026-04-15 17:37

To okazja by poznać realia pracy w armii. W Grudziądzu odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy. Imprezę podzielono na dwa dni. Na eska.pl zobaczycie pełny program na piątek i sobotę (17 i 18 kwietnia).

wojsko

i

Autor: Pexels.com

Wydarzenie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Nauczycielskiej 19 w godzinach 9.00-17.00. Wstęp jest bezpłatny. Na miejscu będzie można porozmawiać z żołnierzami, rekruterami i przedstawicielami uczelni wojskowych, dowiedzieć się, jak wygląda droga do służby, a przy okazji zobaczyć z bliska nowoczesny sprzęt wojskowy.

Poniżej szczegółowy harmonogram wydarzenia:

1 dzień – piątek (17.04.2026 r.)
  • 10.30-11.00 – oficjalne otwarcie WTSiP z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Grudziądza, przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości, Szefa OZ w Bydgoszczy CWCR, Szefów WCR oraz Dowódców JW
  • 11.00-12.00 – koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia
  • 12.00-12.45 – występ zespołu „Spiryt” z Kuźni Talentów Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu pod opieką Macieja Gburczyka
  • 12.45-13.00 – rozmowy z wystawcami punktów promocyjno – informacyjnych (rekruterami z WCR, żołnierzami z JW., podchorążymi z uczelni wojskowych);
  • 13.00-13.45 – występ zespołu „Invaders” z Kuźni Talentów Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu pod opieką Macieja Gburczyka
  • 13.45-14.00 – rozmowy z wystawcami punktów promocyjno – informacyjnych (rekruterami z WCR, żołnierzami z JW., podchorążymi z uczelni wojskowych)
  • 14.00-14.45 – występ Aleksandry Romanowskiej
  • 15.30-16.00 – rozmowy z wystawcami punktów promocyjno – informacyjnych (rekruterami z WCR, żołnierzami z JW., podchorążymi z uczelni wojskowych)
  • 10.00-15.00 – konkurs wiedzy o bezpieczeństwie z nagrodami prowadzony przez przedstawicieli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  • 17.00 – zakończenie pierwszego dnia Wojskowych Targów Służby i Pracy
2 dzień – sobota (18.04.2026 roku)
  • 09.00 – rozpoczęcie drugiego dnia Wojskowych Targów Służby i Pracy;
  • 09.00–09.30 – rozmowy z wystawcami punktów promocyjno-informacyjnych (rekruterami z WCR, żołnierzami z JW., podchorążymi z uczelni wojskowych);
  • 09.30–10.00 – Konkurs wiedzy o NATO – realizuje WCR w Grudziądzu
  • 11.00-13.00 – występy artystów z Klubu IWSp SZ z Bydgoszczy
  • 13.00-13.45 – występ Grudziądzkiej Orkiestry Dętej
  • 14.00-14.45 – występy artystów z Klubu IWSp SZ z Bydgoszczy – Zespół Brass Band
  • 15.00-15.30 – występ Leny Paczkowskiej
  • 15.45-17.00 – występ 2 Grudziądzkiej Wielopoziomowej Artystycznej Drużyny Harcerskiej – Gryf pod przewodnictwem Piotra Jezierskiego

Zmiany w organizacji parkowania!

Do niedzieli, 19 kwietnia, z użytkowania wyłączone zostaną wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Nauczycielskiej 19 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Wprowadzone ograniczenia mają charakter tymczasowy i są związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wydarzenia.

Więcej o samych targach:

Mówi mjr Łukasz Ciszek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Grudziądzu:
Mediateka.pl

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Wojskowe Targi Służby i Pracy
Grudziądz