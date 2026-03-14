Tenisiści z Grudziądza przegrali kolejny mecz. Czeka ich ciężka walka o finałową czwórkę

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od porażki lidera grudziądzkiego zespołu, Vladislava Ursu z Benedekiem Olahem. Kapitan Olimpii prowadził już 2:0... by ostatecznie przegrał 2:3.

W drugim pojedynku dnia Rafał Formela rywalizował z o wiele bardziej doświadczonym Robertem Gardosem. Młody zawodnik grudziądzkiej ekipy przegrał 0:3.

W trzeciej partii Olimpię do gry przywrócił Jeongwoo Park. Azjata bez straty seta ograł pochodzącego z Grudziądza, Szymona Malickiego.

Wielkich emocji nie brakowało w czwartym pojedynku. Ursu przy stole rywalizował z Gardosem. Doświadczony Austriak prowadził już 2:1 w setach... gdy do głosu doszedł lider grudziądzan. Ursu wygrał ostatecznie ten mecz 3:2 i doprowadził do remisu w całym spotkaniu 2:2.

O losach całej rywalizacji decydowała więc partia numer pięć. W niej na przeciw siebie stanęli Rafał Formela oraz faworyzowany Benedek Olah. Tutaj ponownie nie brakowało ogromnych emocji. Młody tenisista z Grudziądza prowadził nawet 2:1... ale ostatecznie po prostych błędach w końcówce przegrał 2:3.

Grudziądzanie przegrali z Gdańskiem 2:3 i w ligowej tabeli spadli na trzecią pozycję (kosztem ekipy z Trójmiasta).

