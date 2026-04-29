Oszuści podszywają się pod ZUS. Wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy

Oszuści znów podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób, podając się za pracowników instytucji, oferując rzekome zwiększenie emerytury, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Do jednej z placówek ZUS w kraju zgłosił się starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał go do przystąpienia do „programu emerytalnego” i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę miała wynosić 800 zł. Następnie klient otrzymał dwa SMS-y: z potwierdzeniem rejestracji w programie oraz przypomnieniem o płatności - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS apeluje do wszystkich, a szczególnie do osób starszych, o zachowanie ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą zostać wykorzystane na ich niekorzyść.

Elektronicznie lub SMS-em Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontaktuje się wyłącznie z tymi klientami, którzy mają konto na eZUS i wybrali taką formę komunikacji - przypomina Krystyna Michałek.

Mówi rzecznik regionalny ZUS, Krystyna Michałek:

W ostatnich latach oszuści działają coraz częściej i wykorzystują do tego różne sposoby kontaktu oraz narzędzia AI. Dzięki nim potrafią tworzyć strony i wiadomości bardzo podobne do oficjalnych, a także podszywać się pod znane osoby.

W przypadku kontaktu telefonicznego, którego sami nie inicjowaliśmy, często próbują wywołać pośpiech, mówią, że czasu jest mało, straszą utratą pieniędzy i naciskają na szybkie podjęcie decyzji. To powinno zwiększyć naszą czujność – dodaje rzeczniczka.

Osoby, które mają wątpliwości co do tożsamości rozmówcy podającego się za pracownika ZUS, mogą to zweryfikować. W tym celu należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub zadzwonić na infolinię pod numer 22 560 16 00. Można też napisać na adres e-mail: [email protected].

