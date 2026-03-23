Sprawdzą formę w sparingach z Toruniem. Awizowane składy GKM-u Grudziądz!

Pierwszy mecz odbędzie się we wtorek, 24 marca na toruńskiej Motoarenie. Początek o godz. 15.30. Poniżej awizowane zestawienia na ten pojedynek.
- 1. Max Fricke
- 2. Maksym Drabik
- 3. Bastian Pedersen
- 4. Vadim Tarasenko
- 5. Michael Jepsen Jensen
- 6. Kevin Małkiewicz
- 7. Jan Przanowski
- 8. Damian Miller
- 9. Patryk Dudek
- 10. Robert Lambert
- 11. Norick Bloedorn
- 12. Mikkel Michelsen
- 13. Emil Sajfutdinow
- 14. Bartosz Derek
- 15. Mikołaj Duchiński
Rewanż w Grudziądzu zaplanowano dzień później (25 marca). Początek o godzinie 15:30. Poniżej awizowane składy na sparingowe starcie przy Hallera 4.
- 1. Patryk Dudek
- 2. Robert Lambert
- 3. Norick Bloedorn
- 4. Mikkel Michelsen
- 5. Emil Sajfutdinow
- 6. Mikołaj Duchiński
- 7. Bartosz Derek
- 9. Max Fricke
- 10. Maksym Drabik
- 11. Vadim Tarasenko
- 12. Bastian Pedersen
- 13. Michael Jepsen Jensen
- 14. Jan Przanowski
- 15. Kevin Małkiewicz
- 16. Beau Bailey
