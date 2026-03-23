Sprawdzą formę w sparingach z Toruniem. Awizowane składy GKM-u Grudziądz!

Łukasz Piekarski
2026-03-23 15:21

Po treningach czas na mecze sparingowe. Żużlowców Bayersystem GKM-u Grudziądz czekają dwa pojedynki kontrolne z Pres Toruń. Szczegóły poniżej w artykule.

Autor: Łukasz Piekarski

Pierwszy mecz odbędzie się we wtorek, 24 marca na toruńskiej Motoarenie. Początek o godz. 15.30. Poniżej awizowane zestawienia na ten pojedynek. 

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
  • 1. Max Fricke
  • 2. Maksym Drabik
  • 3. Bastian Pedersen
  • 4. Vadim Tarasenko
  • 5. Michael Jepsen Jensen
  • 6. Kevin Małkiewicz
  • 7. Jan Przanowski
  • 8. Damian Miller
PRES Grupa Deweloperska Toruń
  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Norick Bloedorn
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinow
  • 14. Bartosz Derek
  • 15. Mikołaj Duchiński

Rewanż w Grudziądzu zaplanowano dzień później (25 marca). Początek o godzinie 15:30. Poniżej awizowane składy na sparingowe starcie przy Hallera 4. 

PRES Grupa Deweloperska Toruń
  • 1. Patryk Dudek
  • 2. Robert Lambert
  • 3. Norick Bloedorn
  • 4. Mikkel Michelsen
  • 5. Emil Sajfutdinow
  • 6. Mikołaj Duchiński
  • 7. Bartosz Derek
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
  • 9. Max Fricke
  • 10. Maksym Drabik
  • 11. Vadim Tarasenko
  • 12. Bastian Pedersen
  • 13. Michael Jepsen Jensen
  • 14. Jan Przanowski
  • 15. Kevin Małkiewicz
  • 16. Beau Bailey

