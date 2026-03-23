Sprawdzą formę w sparingach z Toruniem. Awizowane składy GKM-u Grudziądz!

Pierwszy mecz odbędzie się we wtorek, 24 marca na toruńskiej Motoarenie. Początek o godz. 15.30. Poniżej awizowane zestawienia na ten pojedynek.

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz 1. Max Fricke 2. Maksym Drabik 3. Bastian Pedersen 4. Vadim Tarasenko 5. Michael Jepsen Jensen 6. Kevin Małkiewicz 7. Jan Przanowski 8. Damian Miller

PRES Grupa Deweloperska Toruń 9. Patryk Dudek 10. Robert Lambert 11. Norick Bloedorn 12. Mikkel Michelsen 13. Emil Sajfutdinow 14. Bartosz Derek 15. Mikołaj Duchiński

Rewanż w Grudziądzu zaplanowano dzień później (25 marca). Początek o godzinie 15:30. Poniżej awizowane składy na sparingowe starcie przy Hallera 4.

PRES Grupa Deweloperska Toruń 1. Patryk Dudek 2. Robert Lambert 3. Norick Bloedorn 4. Mikkel Michelsen 5. Emil Sajfutdinow 6. Mikołaj Duchiński 7. Bartosz Derek

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz 9. Max Fricke 10. Maksym Drabik 11. Vadim Tarasenko 12. Bastian Pedersen 13. Michael Jepsen Jensen 14. Jan Przanowski 15. Kevin Małkiewicz 16. Beau Bailey

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]