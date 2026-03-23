Piłkarze Olimpii w osłabieniu wywożą punkt z Bielska-Białej. Ciasno w ligowej czołówce

Łukasz Piekarski
2026-03-23 14:45

Piłkarze grudziądzkiej Olimpii zremisowali na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:1 w 24. kolejce Betclic 2 Ligi. Bramkę na wagę punktu dla "Biało-zielonych" zdobył w pierwszej połowie Kacper Cichoń.

Autor: Olimpia Grudziądz (Kamil Danielewicz)/ Materiały prasowe Olimpia remisuje na wyjeździe z Podbeskidziem

Jako pierwsi do siatki trafili podopieczni trenera Marcina Włodarskiego. Już w 11' minucie po rzucie rożnym do grudziądzkiej bramki trafił Marcin Urynowicz. 

25 minut później na tablicy wyników mieliśmy już remis. Na listę strzelców po "Biało-zielonej" stronie wpisał się Kacper Cichoń. 

Wynik remisowy utrzymał się już do końca całego meczu. Nieco trudniej w samej końcówce miała Olimpia. Grudziądzanie po dwóch żółtych, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Dominika Frelka musieli dograć spotkanie w osłabieniu. 

Podbeskidzie Bielsko-Biała: 1. Konrad Forenc – 2. Kamil Sochań (77, 98. Wojciech Słomka), 4. Marcin Biernat, 22. Kacper Gach – 7. Maksymilian Sitek (78, 28. Jarosław Czerwik), 10. Radosław Kanach, 14. Marcin Urynowicz, 8. Dalibor Takáč (57, 6. Mateusz Kizyma), 21. Krzysztof Kolanko – 9. Maciej Górski, 37. Oskar Tomczyk (69, 84. Bartosz Martosz).

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski – 32. Przemysław Stolc, 25. Bartosz Zbiciak, 5. Beniamin Czajka, 93. Iwan Ciupa – 18. Kacper Jarzec, 44. Dominik Frelek, 26. Oskar Sewerzyński, 10. Kacper Cichoń (90, 16. Karol Fietz), 13. Łukasz Moneta (75, 72. Filip Koperski) – 69. Max Pawłowski (68, 17. Artur Siemaszko).

Olimpia po 24 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w drugoligowej tabeli. Do drugiej pozycji (czyli Warty Poznań) traci tylko jedno oczko. Liderem pozostaje Unia Skierniewice. 

Kolejny mecz grudziądzanie rozegrają w najbliższy piątek (27 marca) o godzinie 18:30. Na własnym stadionie zmierzą się z rezerwami ŁKS-u Łódź. 

