Piłkarze Olimpii w osłabieniu wywożą punkt z Bielska-Białej. Ciasno w ligowej czołówce

Jako pierwsi do siatki trafili podopieczni trenera Marcina Włodarskiego. Już w 11' minucie po rzucie rożnym do grudziądzkiej bramki trafił Marcin Urynowicz.

25 minut później na tablicy wyników mieliśmy już remis. Na listę strzelców po "Biało-zielonej" stronie wpisał się Kacper Cichoń.

Wynik remisowy utrzymał się już do końca całego meczu. Nieco trudniej w samej końcówce miała Olimpia. Grudziądzanie po dwóch żółtych, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Dominika Frelka musieli dograć spotkanie w osłabieniu.

Pomimo to grudziądzanie zremisowali na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:1.

Podbeskidzie Bielsko-Biała: 1. Konrad Forenc – 2. Kamil Sochań (77, 98. Wojciech Słomka), 4. Marcin Biernat, 22. Kacper Gach – 7. Maksymilian Sitek (78, 28. Jarosław Czerwik), 10. Radosław Kanach, 14. Marcin Urynowicz, 8. Dalibor Takáč (57, 6. Mateusz Kizyma), 21. Krzysztof Kolanko – 9. Maciej Górski, 37. Oskar Tomczyk (69, 84. Bartosz Martosz).

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski – 32. Przemysław Stolc, 25. Bartosz Zbiciak, 5. Beniamin Czajka, 93. Iwan Ciupa – 18. Kacper Jarzec, 44. Dominik Frelek, 26. Oskar Sewerzyński, 10. Kacper Cichoń (90, 16. Karol Fietz), 13. Łukasz Moneta (75, 72. Filip Koperski) – 69. Max Pawłowski (68, 17. Artur Siemaszko).

Olimpia po 24 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w drugoligowej tabeli. Do drugiej pozycji (czyli Warty Poznań) traci tylko jedno oczko. Liderem pozostaje Unia Skierniewice.

Kolejny mecz grudziądzanie rozegrają w najbliższy piątek (27 marca) o godzinie 18:30. Na własnym stadionie zmierzą się z rezerwami ŁKS-u Łódź.

