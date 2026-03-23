Zakończył się nabór wniosków do GBO 2027! Tak wyglądają statystyki zgłoszeń od mieszkańców

W tegorocznej edycji wpłynęło:

– 18 projektów ogólnomiejskich,

– 14 projektów ogólnomiejskich miękkich,

– 56 projektów okręgowych – w każdym okręgu mieszkańcy zgłosili swoje propozycje.

Teraz wszystkie złożone projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. 17 czerwca 2026 roku zostanie opublikowana lista projektów wraz z wynikami oceny.

Wnioskodawcy, których projekty nie uzyskają pozytywnej oceny, będą mieli możliwość wniesienia odwołania do prezydenta Grudziądza. Czas na odwołania będzie od 17 czerwca 2026 roku do 26 czerwca 2026 roku, a wnioski dotyczące odwołań będzie można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu na stronie – grudziadz.budzetobywatelski.pl.

Po zakończeniu procesu odwoławczego, 24 sierpnia 2026 roku opublikowana zostanie ostateczna lista projektów, które trafią pod głosowanie mieszkańców.

