Nagroda Kopernika Ekonomisty w rękach laureata. Został nim profesor Marian Gorynia

Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i gospodarki oraz imponujący dorobek naukowy Profesora. Prof. Marian Gorynia jest uznanym ekonomistą, akademikiem i działaczem społecznym, a w latach 2008-2016 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Kapituła nagrody doceniła badania Profesora nad konkurencyjnością przedsiębiorstw i gospodarek oraz procesami internacjonalizacji, a także wkład w rozwój teorii i praktyki zarządzania. Istotne znaczenie miała również działalność dydaktyczna i organizacyjna profesora, dzięki której kolejne pokolenia ekonomistów mogły rozwijać swoją wiedzę i kompetencje.

Uroczystość uświetnił recital tenora Andrzeja Lamperta z muzykami i Kameralistami Opery Śląskiej.

O Nagrodzie Kopernika Ekonomisty

Nagroda Kopernika Ekonomisty ustanowiona została przez Prezydenta Grudziądza w związku z obchodami Roku Mikołaja Kopernika Ekonomisty w 500. rocznicę wygłoszenia przez Kopernika traktatu „O szacunku monety”. Ideą Nagrody jest wyróżnienie osób fizycznych lub instytucji, które przyczyniły się do rozwinięcia teorii ekonomii i teorii monetarnej, poprzez badania zinterpretowały zjawiska gospodarcze lub w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, rynku kapitałowego bądź wpłynęły na rozwój handlu międzynarodowego czy uzdrowienie gospodarki.

O laureacie - kim jest profesor Marian Gorynia?

Prof. Marian Gorynia to wielki ekonomista, nauczyciel akademicki, specjalista w ekonomii międzynarodowej i biznesie. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980), doktor (1985), doktor habilitowany (1995), profesor (2000). Były prorektor (2002-2008) i rektor (2008-2016) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (2012-2016). Członek zarządu European International Business Academy (2007-2015). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN od 2003 roku. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2015-2021). Wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023, 2024-2027). Członek korespondent PAN od 2021 roku. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2021-2026). Redaktor naczelny kwartalnika „Ekonomista”. Autor ponad 400 prac naukowych. Laureat licznych prestiżowych nagród naukowych.

